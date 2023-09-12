Webb Teleskobu, Ötegezegen K2-18 b'nin Atmosferinde Metan ve Karbondioksit Keşfetti

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu tarafından yürütülen yeni bir araştırma, ötegezegen K2-18 b'nin atmosferinde metan ve karbon dioksit de dahil olmak üzere karbon taşıyan moleküllerin varlığını ortaya çıkardı. Dünya'dan 2 kat daha büyük olan K18-8.6 b, yaşanabilir bölgede bulunan soğuk bir cüce yıldızın yörüngesinde dönüyor ve Dünya'dan 120 ışıkyılı uzaklıkta bulunuyor.

Bu bulgular, K2-18 b'nin bir Hycean ötegezegeni olabileceğini, yani hidrojen açısından zengin bir atmosfere ve suyla kaplı bir yüzeye sahip olma potansiyeline sahip olduğunu öne süren son çalışmalara katkıda bulunuyor. Bu keşif, Güneş Sistemimizdeki hiçbir şeye benzemeyen bir gezegene büyüleyici bir bakış sağlıyor ve Evrenin başka yerlerindeki potansiyel olarak yaşanabilir dünyalar hakkında ilginç olasılıklar ortaya çıkarıyor.

James Webb Uzay Teleskobu, ötegezegenin atmosferinde bol miktarda metan ve karbondioksit olduğunu gösteren K2-18 b'nin spektrumlarını elde etti. Amonyak eksikliği, K2-18b'de hidrojen açısından zengin atmosferin altında bir su okyanusu olabileceği hipotezini de destekliyor. Ek olarak, Dünya'da yalnızca yaşam tarafından üretilen, dimetil sülfür adı verilen bir molekülün olası bir tespiti vardı. Ancak varlığını doğrulamak için daha fazla doğrulama yapılması gerekiyor.

K2-18 b'nin bir Hycean ötegezegeni olabileceği iddiası merak uyandırıcı çünkü bu dünyaların, ötegezegenlerde yaşam kanıtı aramak için umut verici ortamlar olduğuna inanılıyor. Daha büyük Hycean dünyaları, daha küçük kayalık gezegenlerle karşılaştırıldığında atmosferik gözlemlere önemli ölçüde daha elverişlidir.

K2-18 b yaşanabilir bölgede yer alsa ve karbon taşıyan moleküller içerse de bu, gezegenin yaşamı destekleyebileceği anlamına gelmiyor. Büyük boyutu, iç kısmında Neptün'e benzer şekilde büyük bir yüksek basınçlı buz mantosunun varlığını akla getiriyor.

Bu keşifler, evrenin başka yerlerinde yaşam arayışında çeşitli yaşanabilir ortamların dikkate alınmasının önemini vurgulamaktadır. James Webb Uzay Teleskobu ile gelecekte yapılacak gözlemler, K2-18 b'nin atmosferine ilişkin daha fazla bilgi sağlayacak ve potansiyel olarak dimetil sülfürün varlığını doğrulayacaktır.

kaynaklar:

– Dış gezegen: Bir dış gezegen (veya güneş dışı gezegen), Güneş Sistemimizin dışında bulunan ve Güneş dışında bir yıldızın etrafında dönen bir gezegendir.

– NASA: 1958 yılında kurulan Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi (NASA), Amerika Birleşik Devletleri Federal Hükümeti'nin uzay araştırmaları ve bilimsel araştırmalara odaklanan bağımsız bir kurumudur.

– James Webb Uzay Teleskobu: James Webb Uzay Teleskobu (JWST veya Webb), Hubble Uzay Teleskobu'nun keşiflerini tamamlayan, yörüngede dönen bir kızılötesi gözlemevidir.