Kaliteli optiklerle gece gökyüzünü keşfetmek mi istiyorsunuz? Walmart, Celestron SkyMaster 25×70 dürbün için harika bir fırsat sunuyor; Prime Day etkinliği sırasında Amazon'dan satın almaya kıyasla %25 tasarruf edebilirsiniz. Başbakan Günü karşıtı bu anlaşmalar, diğer perakendecilerin rekabetçi indirimler sunmalarının bir yolu olup, Amazon da satışlarını gerçekleştiriyor.

Celestron, yüksek kaliteli ve güvenilir dürbünler üretmesiyle tanınan tanınmış bir üreticidir. Aslında SkyMaster modellerinden üçü en iyi dürbün rehberimizde yer alıyordu. SkyMaster 25×70, 25mm diyafram açıklığıyla güçlü 70x büyütme ve mükemmel ışık toplama yeteneği sunar. Taşıma çantasıyla birlikte gelir, taşımayı sorunsuz hale getirir.

Dürbün, kontrastı artıran ve hedeflerinizin daha net görüntülenmesini sağlayan BaK-4 prizmalarıyla ve çok kaplamalı optiklerle donatılmıştır. Ayrıca uzun göz rahatlığına sahiptirler, bu da onları gözlük takan kişiler için rahat kılar.

Yıldızları gözlemlemekle ilgilenenler için Celestron SkyMaster 25×70 dürbün ideal bir seçimdir. Büyük objektif lensleri ve güçlü yakınlaştırmalarıyla gece gökyüzünde mükemmel bir görüntüleme deneyimi sunarlar.

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Özellikleri ve 59$ indirimli fiyatı göz önüne alındığında Celestron SkyMaster 25×70 dürbün, paranızın karşılığını fazlasıyla veriyor. Daha pahalı seçenekler mevcut olsa da, bu dürbünler, yıldızları gözlemlemek ve karasal hedefleri uzaktan gözlemlemekle ilgilenenler için nispeten düşük riskli bir yatırım sağlar.

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Temel Özellikler: 70 mm objektif lens çapı, 25x büyütme, BaK-4 prizmalar, çoklu kaplamalı optikler, uzun göz rölyef ve taşıma çantası dahildir.

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– Walmart'tan Celestron SkyMaster 25×70 Dürbün