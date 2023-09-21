Büyük Kuyruklu Grackles'ta Başarılı Menzil Genişlemesiyle Bağlantılı Davranışsal Özellikler

Araştırmacılar, Kuzey Amerika'da popülasyonunu hızla artıran bir kuş türü olan büyük kuyruklu çakıllının başarısında davranışın hayati bir rol oynadığını keşfettiler. Sayıları azalan diğer pek çok türün aksine, büyük kuyruklu çakal, başta kentsel ve kurak ortamlar olmak üzere çeşitli habitatlara uyum sağlama yeteneği nedeniyle gelişiyor.

Türlerin azalmasına ilişkin teorilerden biri, insanların habitatlarda yaptığı değişikliklerin onları uygunsuz hale getirmesidir. Bununla birlikte, büyük kuyruklu çakal gibi bazı türler için bu değişiklikler, onlara uygun habitatlar sağlayarak yayılma alanlarını yeni bölgelere genişletme fırsatları yaratıyor.

Almanya'daki Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü'nden bilim insanları, ABD'deki Kaliforniya Santa Barbara Üniversitesi ve Rochester Üniversitesi'nden araştırmacılarla birlikte, büyük kuyruklu çakalın hızla yayılmasında artan habitat mevcudiyetinin rolünü incelediler. Bunu, benzer bir menzil genişlemesi yaşamayan en yakın akrabası olan tekne kuyruklu çakıltaşı ile karşılaştırdılar.

Araştırmacılar, vatandaş biliminin kuş oluşumlarına ilişkin gözlemleri yoluyla toplanan verileri kullanarak, büyük kuyruklu çakalın yalnızca önceki gereksinimleriyle eşleşen yeni yaşam alanlarına taşınmakla kalmayıp, aynı zamanda yaşam alanı genişliğini daha kentsel ve kurak ortamları kapsayacak şekilde genişlettiğini keşfetti. Buna karşılık, tekne kuyruklu çakıl, iklim değişikliğine yanıt olarak menzilini yalnızca biraz kuzeye doğru kaydırdı.

Bulgular, büyük kuyruklu çakalın davranışının onun yeni habitatlardan faydalanmasını sağladığını gösteriyor. Araştırmacılar aralığın kenarındaki ve merkeze daha yakın olan popülasyonları incelediler ve kenardaki popülasyonun daha fazla esneklik ve kalıcılık gösterdiğini buldular. Şaşırtıcı bir şekilde, menzil genişletmeyle ilişkili tanımlayıcı davranış, daha yüksek ortalama esneklik yerine kalıcılıktı.

Kalıcılık, bireylerin yeni besin kaynakları keşfetme gibi yeni ortamlara uyum sağlamasına ve zorluklara çözüm bulmasına olanak tanır. Bir popülasyondaki esnekliğin değişkenliği, bazı bireylerin oldukça esnek olma olasılığını artırır, diğerlerinin onlardan öğrenmesi için fırsatlar sağlar ve popülasyonun genişlemesini kolaylaştırır.

Araştırmacılar, başarılı menzil genişlemesiyle ilişkili davranışsal özellikleri ortaya çıkararak, azalan türlerin çevresel değişikliklere nasıl uyum sağlayabileceğini anlamayı umuyor. Büyük kuyruklu çakallar üzerinde devam eden çalışma, davranışlarının gizemini çözmeyi ve daha geniş koruma çabalarına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

kaynaklar:

– Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü, Almanya

– California Santa Barbara Üniversitesi, ABD

– Rochester Üniversitesi, ABD