Patlama Testi: Uzay İstasyonu Modül Tasarımındaki Gelişmeler

Colorado merkezli bir şirket olan Sierra Space, yakın zamanda Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) halefi için kullanılacak şişirilebilir bir modül için yeni bir tasarımı kasıtlı olarak patlatarak bir patlama testi gerçekleştirdi. Patlama testi, modülün uzaya uçmadan önce tasarımının sınırlarını test etmek için çok önemlidir. Delaware merkezli ILC Dover şirketiyle işbirliği içinde oluşturulan modülde, şişirildiğinde sertleşen başta Vectran olmak üzere dikili ve dokuma kumaşlar kullanılıyor.

Sierra Space, Jeff Bezos'un Blue Origin liderliğindeki ve NASA tarafından finanse edilen bir proje olan Orbital Reef uzay istasyonu için LIFE (Büyük Entegre Esnek Ortam) adlı modülün 2030 yılına kadar hazır olmasını hedefliyor. Ayrıca Sierra, uzay istasyonunu desteklemek için hem kargo hem de mürettebat taşıyabilen Dream Chaser adlı bir gemi sağlamayı planlıyor. Son seri test sonuçları, tam ölçekli bir modül için sertifikasyon standardının üzerinde %33'lük bir marj gösterdi; bu da önceki tasarımlara göre önemli bir gelişmeye işaret ediyor.

Patlama testi, Sierra Space'in LIFE prototipleri üzerinde gerçekleştirdiği çeşitli testlerden biridir. Patlama testlerine ek olarak, modülleri uzun süre normalden yüksek basınçlara maruz bırakan sürünme testleri de yapıldı. Bu testlerin tümü NASA'nın Marshall Uzay Uçuş Merkezi'nde gerçekleştirildi ve modülün tasarımının geliştirilmesinde hayati öneme sahip oldu.

Gelecekte ISS'nin yerini alacak uzay istasyonlarına olan ihtiyacın farkında olan NASA, ticari tesislerin geliştirilmesini finanse ediyor. Houston merkezli bir başka şirket olan Axiom Space de 2026 gibi erken bir tarihte ISS'ye eklenecek olan kendi uzay istasyonu modüllerini oluşturmak için bir anlaşma imzaladı.

ISS ile yeni uzay istasyonları arasındaki araştırma mevcudiyetindeki boşluğu en aza indirmek için NASA, iki yıllık bir geçiş planı üzerinde aktif olarak çalışıyor. Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Politikası Ofisi, uzayda önemli bilimsel araştırmaların devamını sağlamayı amaçlayan bu geçiş için önerilen adımları içeren bir strateji yayınladı.

Sierra Space tarafından gerçekleştirilen patlama testi, uzay istasyonu modül tasarımında önemli bir ilerlemeye işaret ediyor. Sierra Space ve Axiom Space gibi şirketlerin devam eden çabaları sayesinde, uzay araştırmalarının ve uzaydaki bilimsel araştırmaların geleceği umut verici görünüyor.

kaynaklar:

– Sierra Uzay yetkilileri

-NASA