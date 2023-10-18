Yeni Yöntem, Temiz Enerji Teknolojileri için Nadir Toprak Elementlerini Çıkarmak İçin Bakterileri Kullanıyor

Cornell Üniversitesi'ndeki bilim insanları, New York eyaletindeki Oneida Gölü'nden Shewanella oneidensis adlı bir bakteriyi çıkarıp kullanmanın yeni bir yolunu keşfettiler. Bu bakteri, temiz ve yenilenebilir enerji teknolojileri için gerekli olan lantanitler gibi nadir toprak elementlerine karşı bir yakınlığa sahiptir. Biyosorpsiyon adı verilen yöntem, bakterilerin nadir toprak metallerini mevcut ekstraksiyon yöntemlerine kıyasla daha çevre dostu bir şekilde işlemesine olanak tanıyor. Biyosorpsiyon, genellikle kanserojen ve çevreye zararlı olan sert kimyasalların kullanımını gerektirmez.

Cornell'de biyolojik ve çevre mühendisliği profesörü ve projenin baş araştırmacısı Buz Barstow'a göre, bu yeni teknoloji, bireysel lantanitlerin ayrılması için ölçeklenebilir ve çevre dostu bir süreç sağlıyor. Çevre sorunlarının daha az gelişmiş ülkelere taşeronlaştırılmasını önleyen, sıkı çevre düzenlemelerine sahip gelişmiş ülkelerde kullanılabilir. Mevcut solvent ekstraksiyonu yöntemi, kanserojen ve çevreye zararlı organik solventlerin kullanımını içerir. Aynı zamanda büyük miktarlarda ekstraktant ve uzun ayırma süreçleri gerektirir, bu da potansiyel sızıntı sorunlarına yol açar.

Bu araştırma, nadir toprak elementlerinin çıkarılmasına yönelik giderek büyüyen biyolojik yaklaşımlara katkıda bulunuyor. Penn State'den Joey Cotruvo ve UC Berkeley'den Cecilia Martinez-Gomez gibi diğer araştırmacılar da ayırmaya yönelik biyo-yaklaşımlar üzerinde çalışıyor. Bununla birlikte, biyosorpsiyon, daha düşük özgüllük ve nadir toprak elementlerinin emici maddeden daha kolay uzaklaştırılması gibi bazı avantajlar sunarak onu potansiyel olarak daha hızlı ve daha ölçeklenebilir bir süreç haline getirir. Biyosorpsiyon aynı zamanda saflaştırma ihtiyacını da ortadan kaldırır çünkü yalnızca biyokütle gerektirir ve bu, ek saflaştırma adımları olmadan kolayca büyütülebilir.

Araştırmacılar yakın gelecekte bu teknolojinin ticari uygulamalarını öngörüyorlar. Projeye katılan araştırmacılar tarafından kurulan Reegen adlı bir şirket, bu teknolojiyi, nadir toprak elementlerini çıkarmak için mikropların mühendisliğine yönelik diğer yöntemlerle birlikte ticarileştirmeyi amaçlıyor. Bu gelişme, Çin'in ciddi su ve toprak kirliliği sorunlarına yol açan nadir toprak metali üretimindeki mevcut hakimiyetine karşı daha sürdürülebilir ve verimli bir alternatif sunuyor.

Kaynak: Cornell Üniversitesi, Yale Çevre Okulu