Micaela Robson Bakteriyel Tuğlalarla Uzay Yolculuğunda Devrim Yaratıyor

Bitki ve Mikrobiyal Biyoloji Bölümünde çığır açan bir yüksek lisans öğrencisi olan Micaela Robson, uzay yolculuğunun geleceğini dönüştürme potansiyeline sahip çığır açan bir araştırmaya başlıyor. Kuzey Carolina Uzay Bursu'nda araştırma görevlisi olarak Robson, Outer Space'te biyo-tabanlı altyapı inşa etmek için bakterilerin kullanımını araştıran cesur ve iddialı bir projeye öncülük ediyor.

Robson'un araştırmasının özü, yapı malzemeleri oluşturmak için mikrobiyal olarak uyarılmış karbonat çökeltme (MICP) adı verilen bir sürecin kullanılmasında yatmaktadır. Bu işlem, kalsiyum karbonat çökeltmesi olarak bilinen kireçtaşı benzeri bir madde üretmek için bakterilerin gücünden yararlanmayı içerir. Bu doğal maddeyi kullanarak parçacıkları birbirine yapıştırmak ve dünya dışı ortamlarda sağlam iniş yüzeyleri ve bina yapıları olarak hizmet veren sağlam "biyotuğlalar" oluşturmak mümkün hale geliyor.

Geleneksel olarak Dünya'daki jeoteknik mühendisleri inşaat amacıyla MICP'yi kullanır. Ancak Robson, bu tekniği uzay uygulamalarına uyarlama potansiyelinin farkına vardı. MICP'de yaygın olarak kullanılan bir metabolik süreç olan üre hidrolizinin, buğday mahsullerinde bulunan bazı bakteriler tarafından artırılabildiğini keşfetti. Bu bakteriler, üre hidroliz sürecinin önemli bir yan ürünü olan amonyağı tüketme konusunda dikkate değer bir yeteneğe sahiptir ve bu da onu uzayda kullanımı daha güvenli ve daha sürdürülebilir kılmaktadır.

Robson, amonyak tüketen bu bakterileri uzay görevlerinde MICP sürecine dahil ederek iki ana hedefe ulaşmayı hedefliyor. İlk olarak astronotlar için tehlikeli olabilecek zehirli amonyak salınımını ortadan kaldırmaya çalışıyor. İkinci olarak, daha az üre eklenmesini gerektirecek şekilde sistemi optimize etmeyi, böylece süreci daha verimli ve uygun maliyetli hale getirmeyi umuyor.

Robson'un araştırmasının potansiyel sonuçları, uzayda sağlam yapılar yaratmanın çok ötesine uzanıyor. Bu yenilikçi yaklaşım aynı zamanda iki kritik sorunu da ele alıyor: atık yönetimi ve gıda üretimi. İnsan atıklarının bir bileşeni olan üre, bitkileri beslemek için değerli bir kaynak olarak kullanılabilir. Nitrojen döngüsü yoluyla, bakteriler tarafından oluşturulan biyo-tuğlalar, sınırlı kaynaklara sahip mahsullerin yetiştirilmesine yardımcı olabilir, gelecekteki uzay araştırmaları için besin sağlayabilir ve hatta potansiyel olarak insan yaşamını sürdürebilir.

Robson'un "Uzay Görevleri için Biyomateryaller - Ay Toprağı Simulantında Mikrobiyal Kaynaklı Karbonat Yağışlarının Azot Döngüsünün Değerlendirilmesi" başlıklı projesi, NC Uzay Hibesinin himayesinde Haziran ayında başladı. Umut verici sonuçlar veren araştırması, biyo-tabanlı altyapının ve sürdürülebilir kaynak kullanımının uzay yolculuğunda hayati bir rol oynayacağı bir geleceğin yolunu açıyor.

SSS:

S: Mikrobiyal kaynaklı karbonat çökelmesi (MICP) nedir?

C: MICP, bakterilerin kalsiyum karbonat çökeltmesi adı verilen ve dayanıklı malzemeler oluşturmak için kullanılabilen kireçtaşı benzeri bir madde ürettiği bir süreçtir.

S: Bakteriler uzay yolculuğuna nasıl katkıda bulunuyor?

C: Bakteriler, uzay ortamlarında altyapı için yapı malzemesi görevi gören biyo-tuğlalar üretmek için kullanılabilir.

S: Üre hidrolizi nedir?

C: Üre hidrolizi, bakterilerin üreyi amonyak ve karbonata parçaladığı metabolik bir süreçtir.

S: Micaela Robson'un araştırması uzaydaki atık ve gıda üretimini nasıl ele alıyor?

C: Robson'un araştırması, amonyak tüketmek ve üreyi yeniden kullanmak için bakterilerden yararlanarak, insan atıklarının bitki büyümesi için kullanılması da dahil olmak üzere, uzaydaki kaynak kullanımını en üst düzeye çıkaran bir nitrojen döngü sisteminin oluşturulmasını sağlıyor.