Kanada'daki Güneş Tutulmasının En İyi Görünümü: Britanya Kolumbiyalıları Hazırlanıyor

Britanya Kolumbiyalıları bu hafta sonu bir sürprizle karşı karşıyalar çünkü Kanada'daki güneş tutulmasıyla ilgili tartışmasız en iyi manzaraya sahip olacaklar. Cumartesi sabahı dünya, güneş ve ay öyle bir hizaya gelecek ki, güneş ayın arkasında kayboluyormuş gibi görünecek ve geriye sadece bir “ateş halkası” kalacak. Dünyanın bazı bölgelerinde farklı türde bir tutulma yaşanırken, Britanya Kolumbiyalıları kısmi güneş tutulmasına tanık olma fırsatına sahip olacak ve güneşin yaklaşık %75'inin Vancouver'dan kaybolması bekleniyor.

Tutulma sabah 8'den 08'e kadar görülebilecek, zirve noktası sabah 10'de meydana gelecek. Güneşin kaybolma zamanlaması ve boyutu farklı olmasına rağmen, ilin iç ve doğu kesimleri de bu olayı yaşayacak. onlar için biraz farklı.

Bulut örtüsü tutulmayı gözlemlemek için zorluk teşkil edebilir, ancak koşullar izin verirse British Columbia Üniversitesi bir izleme etkinliğine ev sahipliği yapacak ve güneş gözlüğü sağlayacak. Tutulmaya doğrudan bakmak ciddi göz hasarlarına neden olabilir, bu nedenle insanların önlem alması önemlidir. NASA, olayı dolaylı olarak görüntülemek için güneş gözlüğü kullanılmasını veya bir "tutulma projektörü" oluşturulmasını öneriyor.

Ay'ın Güneş'in çoğunu kaplayacak kadar büyük göründüğü halkalı güneş tutulmaları yaklaşık olarak her bir ila iki yılda bir meydana gelir. Ancak Kanada'dan her zaman görülemezler. Bu, yaklaşmakta olan tutulmayı Britanya Kolumbiyalılarının bu göksel olaya tanık olmaları için nadir bir fırsat haline getiriyor.

Sonuç olarak, Britanya Kolumbiyalıları takvimlerine işaretlemeli ve bu hafta sonu gökyüzünde gerçekten dikkate değer bir gösteriye hazırlanmalı. Güvenliği ön planda tutmayı ve dünyanın, güneşin ve ayın hizalanmasının sağladığı bu eşsiz deneyimin tadını çıkarmayı unutmayın.

kaynaklar:

-NASA

- İngiliz Kolombiya Üniversitesi