Axiom Space, ISS'ye Özel Astronot Görevleri İçin Eğitimi Geliştiriyor

Axiom Space, Ocak 3'de SpaceX Crew Dragon uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) fırlatılması planlanan üçüncü özel astronot görevi Ax-2022'e hazırlanıyor. Misyonun komutasını eski NASA astronotu Michael López-Alegría üstlenecek ve ona üç müşteri katılacak: İtalya'dan Walter Villadei, Türkiye'den Alper Gezeravcı ve İsveç'ten Marcus Wandt.

Görevle ilgili bir brifing sırasında López-Alegría ve mürettebat arkadaşları, Ax-3 için uygulanan gelişmiş eğitimi tartıştılar. López-Alegría, Ax-1 de dahil olmak üzere şirketin önceki görevlerinden öğrenilen derslerden yararlanarak eğitimin optimizasyonunu vurguladı. Ax-1 eğitimi, görevle ilgili olmayan ve ISS'deyken zaman yönetimine odaklanmayan faaliyetleri içeriyordu. Ax-3 için López-Alegría, mürettebat arkadaşlarına yardımcı olmak ve onların ISS'deki profesyonel astronotlara olan bağımlılıklarını azaltmak için deney programını azaltmayı planlıyor.

SpaceX'in Crew Dragon için verdiği eğitimler de daha verimli hale geldi. López-Alegría, görev için eğitim açısından "mükemmel cevaba" yaklaştıklarından emin olduklarını ifade etti. Ayrıca mürettebatın askeri pilot geçmişi de hazırlıklı olmalarına katkıda bulunmuştur. Gezeravcı ve Villadei kendi hava kuvvetlerinin aktif üyeleridir ve göreve değerli eğitim ve deneyim katmaktadırlar.

Villadei, Virgin Galactic'in yörünge altı uçuşuyla uzaya uçma konusunda ek deneyime sahip olsa da, bunun bir ISS görevi için kesinlikle gerekli olduğunu düşünmüyor. Ancak bunun, becerilerin ve yaklaşımların geliştirilmesine yardımcı olan yararlı bir başlangıç ​​test uçuşu olduğunu gördü.

İsveç uzay ajansı ve Avrupa Uzay Ajansı'nı (ESA) içeren bir anlaşma uyarınca uçan Wandt, önceki deneyimlerine dayanan bir eğitimden geçiyor ve ESA astronot eğitim programının tamamını tamamlayacak.

Askeri uçaklardaki daha önceki deneyimlerle desteklenen devam eden eğitim, mürettebatı iyi bir şekilde hazırladı ve yaklaşan Ax-3 görevine hazır olmalarını sağladı.

kaynaklar:

- Reuters