Karanlık Maddeyi Tespit Etmek İçin Atomik Saatleri Kullanmak

Sussex Üniversitesi'nden ve Birleşik Krallık'taki Ulusal Fizik Laboratuvarı'ndan bilim insanları, bulunması zor karanlık maddenin parçası olabilecek bazı düşük kütleli parçacıkları tespit etmek için yeni bir yol önerdiler. Karanlık maddenin, doğrudan gözlemlenmese de, evren üzerinde mevcut fizik modellerimizle açıklanamayan etkileri olduğu biliniyor.

Araştırmacılar, zaman işleyişinde benzeri görülmemiş doğruluklarıyla bilinen atom saatlerinin bu parçacıkları tespit etmek için kullanılabileceğini öne sürüyor. Atom saatleri, enerji durumları arasında geçiş yapan atomların minik salınımlarını ölçer. Ultra hafif bir karanlık madde parçacığının normal madde parçacıklarıyla etkileşime girmesinden kaynaklanan herhangi bir bozulma, potansiyel olarak bu saatler tarafından tespit edilebilir.

Çalışmada ilk olarak atom saati zamanlamalarındaki değişiklikleri ölçmek için teorik modeller önerildi. Yaklaşımlarını doğrulamak için araştırmacılar daha sonra mevcut atom saatlerinden okumalar aldılar. Bir sonraki adım, iki atom saatinin karşılaştırılabileceği ve birinin temel sabitlerdeki değişikliklere daha duyarlı olduğu bir deney oluşturmak olacaktır.

Bu özel çalışmada iki temel sabit incelenmiştir: ince yapı sabiti ve elektron-proton kütle oranı. Bu sabitlerin her ikisi de, karanlık maddenin etkilerinden sorumlu olduğu teorileştirilen varsayımsal eksen gibi belirli ultra hafif parçacıklarla etkileşimler nedeniyle bozulabilir. Bu bozulmaların büyüklüğü ölçülerek parçacıkların varlığı potansiyel olarak gösterilebilir.

Atomik saatler, zaman işleyişinin ötesinde geniş kapsamlı uygulamalara sahiptir. Yerçekimsel kırmızıya kaymayı incelemek, kuantum fiziğini keşfetmek ve kuantum bilgisini iletmenin ve depolamanın yollarını araştırmak için kullanıldılar. Artık atom saatlerinin karanlık madde dedektörleri olarak kullanılma olasılığı ile bu cihazlar yeni bir araştırma alanı açabilir.

Araştırmacılar, bulgularının önceden var olan teorilere dayanmadığını, geliştirdikleri modellerin açıklanamayan diğer olaylara da uygulanabilecek esnekliğe sahip olduğunu vurguluyor. New Journal of Physics'te yayınlanan çalışma, esrarengiz karanlık maddeyi gözlemlemek ve anlamak için umut verici bir yol sunuyor.

Tanımlar:

– Atomik saatler: Olağanüstü doğruluklarıyla bilinen, enerji durumları arasında hareket eden atomların salınımlarını kullanarak zamanı ölçen aletler.

– Karanlık madde: Işığı yaymayan, absorbe etmeyen veya yansıtmayan ve varlığı görünür madde üzerindeki kütleçekim etkilerinden anlaşılan gizemli bir madde biçimi.

– Temel sabitler: İnce yapı sabiti ve elektron-proton kütle oranı gibi Evrenin yasalarını tanımlayan değerler.

– Axion: Karanlık madde için potansiyel bir aday olan varsayımsal bir parçacık.

kaynaklar:

– Sussex Üniversitesi

– Ulusal Fizik Laboratuvarı

– Yeni Fizik Dergisi