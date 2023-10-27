Yükselen Deniz Seviyesi Tehdidi: Grönland'ın Eriyen Buzulları

Pitoresk Britanya sahillerimizin yüzeyinin altında, dünya çapındaki bilim adamlarının dikkatini çeken yakın bir tehlike yatıyor. Deniz seviyesindeki hızlanan yükseliş, gittikçe güçlenen kış fırtınalarının etkisiyle birleştiğinde, kıyı manzaralarımız için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Dünyanın iklimi ısınmaya devam ettikçe, bu rahatsız edici olgunun arkasındaki başlıca suçlulardan biri Grönland buz örtüsüdür.

Etkileyici bir şekilde 3 kilometrelik (2 milin hemen altında) bir kalınlığa sahip olan Grönland buz örtüsü, donmuş derinliklerinde, tamamen erimesi durumunda küresel deniz seviyelerini şaşırtıcı bir şekilde 7 metre (23 feet) kadar yükseltme potansiyelini barındırıyor. Grönland'ın erimesinin geri döndürülemez hale geldiği geri dönüşü olmayan noktayı anlama aciliyeti son yıllarda daha da arttı.

Saygın Nature dergisinde yayınlanan düşündürücü bir çalışma, bu önemli ana ışık tuttu. Geri dönüşü olmayan erime eşiğinin, sanayi öncesi seviyelerin üzerinde 1.7 ila 2.3 santigrat derece (3.1 ila 4.1 Fahrenheit derece) sıcaklık aralığında yer aldığını ortaya koyuyor. Endişe verici olan şey, bu yılın birkaç ayında zaten bu aralığın alt sınırını aşıyor olmamız. Bu yüzyılın sonuna kadar küresel sıcaklığın 3 santigrat dereceye (5.4 Fahrenheit derece) kadar potansiyel olarak artacağını gösteren mevcut projeksiyonlarla, kendimizi bu devrilme noktasına son derece yakın buluyoruz.

Erime süreci kademeli olarak gelişecek ve topluluklara uyum sağlamaları ve iç kesimlere taşınmaları için biraz zaman tanıyacak olsa da, araştırmada ana hatlarıyla bir umut ışığı da mevcut. Eğer sıcaklık artışını durdurabilir ve onu tekrar 1.5 santigrat derece (2.7 Fahrenheit derece) sınırına getirebilirsek, erime süreci sonunda duracaktır. Ancak bilim insanları, bu hedefe ulaşmanın bile bizi halihazırda karşı karşıya olduğumuz sonuçlardan kurtarmayacağı konusunda uyarıyor. 1.5 santigrat derecelik bir sıcaklık düşüşüne ulaştığımızda, kıyı şeritlerimiz halihazırda bugünkünden 2 ila 3 metre (6.5 ila 9.8 feet) daha yüksek deniz seviyeleriyle boğuşuyor olacak.

Acil eylem ihtiyacı hiç bu kadar net olmamıştı. İklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik küresel çabalar yoğunlaştıkça, durumun ciddiyetini kabul etmek ve etkisini hafifletmek için çalışmak büyük önem taşıyor. Bunu yapmamak, kıyı manzaralarımızı sonsuza dek değiştirecek, değerli kıyıları ve uçurumları yükselen denizin acımasız dalgaları altına bırakacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Soru: Deniz seviyesindeki yükselişin başlıca nedeni nedir?

C: Muazzam büyüklüğü ve tamamen erimesi durumunda deniz seviyesini 7 metre (23 fit) yükseltme potansiyeli ile Grönland buz örtüsü, deniz seviyesindeki mevcut artışa en büyük katkı sağlayanlardan biridir.

Soru: Grönland buzulunun geri dönülemez şekilde erimesi için sıcaklık eşiği nedir?

C: Nature'da yayınlanan bir araştırmaya göre, Grönland buz tabakasının geri dönüşü olmayan erimesinin, sanayi öncesi seviyelerin 1.7 ila 2.3 santigrat derece (3.1 ila 4.1 Fahrenheit derece) üzerinde bir sıcaklık aralığında gerçekleşeceği öngörülüyor.

Soru: Geri dönüşü olmayan erimenin devrilme noktasına ulaşmaya ne kadar yakınız?

C: Bu yıl birkaç aydır sıcaklık eşik aralığının alt sınırını zaten aşıyoruz. Bu yüzyılın sonuna kadar küresel sıcaklık tahminlerinin 3 santigrat dereceye (5.4 Fahrenheit derece) kadar artacağını öngörmesiyle birlikte, kendimizi tehlikeli bir şekilde devrilme noktasına yakın buluyoruz.

S: Sıcaklıkları 1.5 santigrat dereceye (2.7 Fahrenheit derece) düşürerek erime sürecini durdurabilir miyiz?

C: Her ne kadar bu hedefe ulaşmak erimeyi eninde sonunda durdursa da halihazırda deneyimlediğimiz sonuçları ortadan kaldırmayacaktır. Sıcaklıklar 1.5 santigrat dereceye düştüğünde, deniz seviyeleri mevcut seviyelere kıyasla halihazırda 2 ila 3 metre (6.5 ila 9.8 fit) yükselmiş olacaktır.