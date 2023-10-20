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Uzak Galaksiden Güçlü Radyo Patlaması Tespit Edildi

ByGabriel Bota

Ekim 20, 2023
Uzak Galaksiden Güçlü Radyo Patlaması Tespit Edildi

Gökbilimciler, uzak bir galaksiden Dünya'ya ulaşmak için sekiz milyar ışıkyılı yol kat eden hızlı radyo patlamasını (FRB) tespit ederek çığır açıcı bir keşif yaptılar. Bu özel FRB daha güçlüdür ve daha önce kaydedilenlerden çok daha uzaklardan kaynaklanmaktadır; evrenin şu anki yaşının yarısından daha az olduğu bir zamanda meydana gelmiştir. FRB'lerin nedeni, uzaylı yaşamından son derece manyetik ölü yıldızlar olan magnetarlara kadar uzanan teoriler nedeniyle bir gizem olmaya devam ediyor.

Radyo patlaması, Batı Avustralya'daki Avustralya Kilometre Kare Dizisi Yol Bulucu (ASKAP) radyo teleskopu tarafından tespit edildi. Güneş'in 30 yıl boyunca yaydığı enerjinin miktarını bir milisaniyenin altında bir sürede açığa çıkardı. Gökyüzünde her gün yüzbinlerce FRB meydana gelebilirken, yalnızca bin civarında tespit edildi ve yalnızca 50'sinin kökeni belirlendi. En son patlamanın kaynağını bulmak için gökbilimciler Şili'deki Çok Büyük Teleskobu kullandılar ve bunun diğer galaksilerle birleşen ve potansiyel olarak magnetarı oluşturan bir galaksiden geldiğini buldular.

FRB'lerin gizemini çözmenin yanı sıra, bilim insanları onları evrenin gizemlerini keşfetmek için bir araç olarak kullanmayı umuyorlar. FRB'ler içinden geçtikleri gazın imzasını taşıyor ve bilim insanlarına kozmik ağdaki madde miktarını ölçme ve evrenin toplam ağırlığını belirleme olanağı sağlıyor. Ancak daha doğru bir ölçüm elde etmek için, yakın gelecekte faaliyete geçmesi beklenen gelişmiş radyo teleskopları kullanılarak yüzlerce FRB'nin daha gözlemlenmesi gerekecektir.

Bu çığır açıcı keşif bizi FRB'lerin ve kozmik ağın kökenlerini anlamaya daha da yaklaştırıyor. Bilim insanları, teknolojideki daha fazla araştırma ve ilerlemeyle evrenin daha fazla sırrını çözeceklerine inanıyor.

kaynaklar:
– https://www.cnn.com/2022/06/09/world/radio-burst-eight-billion-years-far-intl-scli-scn/index.html
– https://www.afp.com/en/news/1333/scientists-spot-new-cosmic-explosion-big-bang-jailed-seconds-20220810b1j0o8

By Gabriel Bota

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