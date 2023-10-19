Alçak Dünya Yörüngeli Uyduların Bilimsel Araştırmalara Artan Zararı

Elon Musk'un Starlink'i ve Amazon'un yakın zamanda katıldığı yarış gibi Alçak Dünya Yörüngesi (LEO) uydu takımyıldızları, bilimsel araştırmalara ciddi zararlar veriyor. Bir zamanlar küresel geniş bant kapsama alanı sağlama potansiyelleri nedeniyle övülen bu uydular, artık gece gökyüzünün incelenmesini büyük ölçüde engelleyen ışık kirliliğine neden oluyor. Bu uyduların parlaklığını azaltma çabalarına rağmen bilim insanları uyduların önerilen parlaklık sınırlarını hâlâ iki kattan fazla aştığını buldu.

Nature dergisinde yayınlanan yeni bir çalışma, AST SpaceMobile'ın BlueBird sürüsünün bir prototipinin nasıl gökyüzündeki en parlak nesnelerden biri haline geldiğini vurguladı. Başka bir çalışma ayrıca, karartılmış uyduların bile, gökbilimcilerin uzay bilimine müdahaleyi en aza indirmek için kabul edilebilir olduğunu düşündüklerinden önemli ölçüde daha parlak olduğunu gösterdi.

Uluslararası Astronomi Birliği'nin Karanlık ve Sessiz Gökyüzünü Uydu Takımyıldızı Girişiminden Koruma Merkezi tarafından düzenlenen bir konferansa katılan gökbilimciler, bu uyduların gece gökyüzü araştırmaları üzerindeki kötüleşen etkilerine ilişkin endişelerini dile getirdi. Uydularını karartma girişimlerine rağmen parlaklık kalıcı bir sorun olmaya devam ediyor. LEO uyduları için mevcut izleme sistemleri maliyetlidir ve ölçeklenebilirlikten yoksundur.

Düzenleyiciler, esas olarak anlamlı kısıtlamalar sağlamayan gönüllü yönergelere dayanarak bu endişeleri gidermekte yavaş davrandılar. Ek olarak, bilimsel araştırmalara verilen zararın uzak bölgelerdeki gelişmiş geniş bant erişiminin faydalarıyla haklı gösterilip gösterilmediğine dair sorular var. LEO uydu sistemleri, izole bölgelerde bağlantıya olanak sağlarken, fiber veya 5G kablosuz ağların aksine, dikkate değer kapasite sınırlamalarına sahiptir.

Örneğin Starlink şu anda dünya çapında 1.5 milyon kullanıcıya hizmet verirken, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki milyonlarca kullanıcı hâlâ uygun fiyatlı genişbanta erişimden yoksun. Uydu internetinin yüksek maliyeti, daha geniş bağlantı sorunlarını çözme yeteneğini sınırlıyor. Dahası, on binlerce uyduyu daha uzaya fırlatma planları var, bu da ışık kirliliğini ve bunun bilimsel araştırmalar üzerindeki sonuçlarını daha da kötüleştiriyor.

kaynaklar:

– Doğa Dergisi

– Uluslararası Astronomi Birliği