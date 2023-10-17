Gökbilimciler UGC 2021'te En Yakın Ultra Çizgili Süpernovayı Buldu: SN 3855agco

Çin'in Pekin kentindeki Tsinghua Üniversitesi'nden Shengyu Yan liderliğindeki bir gökbilimci ekibi, yeni bir ultra çizgili süpernova olan SN 2021agco'yu keşfetti. Süpernova, Çin'deki Xingming Gözlemevi'ndeki Yarım Metre Teleskobu (HMT) kullanılarak tespit edildi. SN 2021agco, yaklaşık 3855 milyon ışıkyılı uzaklıktaki UGC 130 galaksisinde bulundu.

SN 2021agco gibi ultra şeritli süpernovalar, yıldızın öncül kabuğunun patlamadan önce aşırı derecede sıyrıldığı nadir bir süpernova türüdür. Bu, diğer soyulmuş zarflı süpernovalara (SNe Ib/Ic) benzer, ancak nispeten zayıf spektral özelliklerle sonuçlanır. SN 2021agco'nun keşfi, bu tür süpernovalarda meydana gelen şiddetli kütle kaybı ve dış katmanların soyulması hakkında değerli bilgiler sağlıyor.

Araştırmacılar, SN 2021agco'nun yaklaşık 0.26 güneş kütlesi kadar bir fırlatma kütlesine ve yaklaşık 95.7 bindesilyon erg'lik bir kinetik enerjiye sahip olduğunu tahmin etti. Ata yıldızın yarıçapı 78.4 güneş yarıçapı, 0.1 güneş kütlesi kütlesi ve 89.3 kindesilyon erg enjeksiyon enerjisi olan bir zarfa sahip olduğu düşünülüyordu.

Ev sahibi galaksi UGC 3855, yaklaşık 10.6 milyar yaşında olan bir ara sarmal galaksidir. Yaklaşık 2.6 milyar güneş kütlesi kadar bir kütleye ve yılda 0.2 güneş kütlesi kadar düşük bir yıldız oluşum oranına sahiptir.

Bu keşif, yıldızların ve galaksilerin evrimini daha iyi anlamak için süpernovaların incelenmesinin önemini vurgulamaktadır. SN 2021agco, Dünya'ya ultra şeritli bir süpernovanın bilinen en yakın örneğini temsil ediyor ve gökbilimcilere bu nadir kozmik olayların özelliklerini ve davranışlarını incelemek için eşsiz bir fırsat sunuyor.

kaynaklar:

“En Yakın Ultra Çizgili Süpernovanın Keşfi: UGC 2021'te SN 3855agco” – arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2310.04827

Resim: ATLAS ve Yarım Metre Teleskobu (HMT) tarafından gözlemlenen SN 2021agco alanının, ana gökada şablonu çıkarılmış kalan görüntülerle birlikte erken aşama görüntüleri. Kredi bilgileri: arXiv (2023)

Tanımlar:

süpernova: Güçlü ve parlak bir yıldız patlaması.

Güçlü ve parlak bir yıldız patlaması. Tip I ve Tip II Süpernovalar: Süpernovalar atom spektrumlarına göre sınıflandırılır. Tip I süpernovaların spektrumlarında hidrojen bulunmazken, Tip II süpernovaların spektral hidrojen çizgileri vardır.

Süpernovalar atom spektrumlarına göre sınıflandırılır. Tip I süpernovaların spektrumlarında hidrojen bulunmazken, Tip II süpernovaların spektral hidrojen çizgileri vardır. Tip Ib Süpernova: Dış hidrojen zarfı soyulmuş büyük bir yıldızın kendi yerçekimi altında çöktüğü, kabuğu soyulmuş çekirdek çökmesi süpernovalarının bir alt sınıfı.

Dış hidrojen zarfı soyulmuş büyük bir yıldızın kendi yerçekimi altında çöktüğü, kabuğu soyulmuş çekirdek çökmesi süpernovalarının bir alt sınıfı. Ultra çizgili süpernova: Patlamadan önce öncül zarfın aşırı derecede sıyrıldığı, SNe Ib/Ic'ye benzer ancak nispeten soluk spektral özelliklerin ortaya çıktığı nadir bir süpernova türü.

Patlamadan önce öncül zarfın aşırı derecede sıyrıldığı, SNe Ib/Ic'ye benzer ancak nispeten soluk spektral özelliklerin ortaya çıktığı nadir bir süpernova türü. Ejecta kütlesi: Bir süpernova patlaması sırasında dışarı atılan madde kütlesi.

Bir süpernova patlaması sırasında dışarı atılan madde kütlesi. Kinetik enerji: Bir nesnenin hareketiyle ilişkili enerji.

Bir nesnenin hareketiyle ilişkili enerji. atası: Süpernova patlaması geçiren yıldız.

Süpernova patlaması geçiren yıldız. Güneş yarıçapı: Güneşin yarıçapına eşit olan ölçü birimi.

Güneşin yarıçapına eşit olan ölçü birimi. Yıldız oluşum oranı: Bir galakside yeni yıldızların oluşma hızı.