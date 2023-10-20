Siena Galaksi Atlası: Evrenin Kapsamlı Bir Haritası

Siena Galaksi Atlası (SGA), gece gökyüzünün yarısındaki 380,000 galaksinin mesafesini, konumunu ve kimyasal profilini içeren kapsamlı bir evren haritasıdır. Karanlık Enerji Spektroskopik Aleti (DESI) Legacy Survey'e sahip bir gökbilimci ekibi tarafından geliştirilen SGA, 2014 ile 2017 arasında tamamlanan üç geniş kapsamlı araştırmadan elde edilen verileri birleştiriyor. Harita, yüzlerce göktaşının konumları, şekilleri ve boyutları hakkında kesin bilgiler sağlıyor. binlerce büyük galaksi.

SGA'nın oluşturulmasından önce önceki galaksi derlemeleri, galaksilerin yanlış konumları ve boyutları gibi hatalı girişlerin yanı sıra galaksiler değil, yıldızlar veya yapılar olan girişler içeriyordu. SGA, gökyüzünün büyük bir bölümü için bu hataları ortadan kaldırır ve galaksilerin parlaklık ölçümlerini iyileştirir; bu, bu boyuttaki bir örnek için daha önce güvenilir bir şekilde mevcut olmayan bir şeydir.

SGA, galaksi oluşumunu ve Evrenin yapısını inceleyen gökbilimciler için değerli bir kaynaktır. Evrenin kapsamlı bir resmini sağlamaya yardımcı olur ve daha fazla araştırmayı destekler. SGA gibi tüm gökyüzü araştırmaları, bilim adamlarının bir nesne popülasyonu genelinde geniş kalıpları belirlemesine, yeni keşifleri bağlama yerleştirmesine ve odaklanmış gözlemler için adayları belirlemesine olanak tanır.

SGA'nın verileri Dark Energy Camera, Mosaic3 kamera ve Pekin-Arizona Gökyüzü Araştırması dahil olmak üzere çeşitli teleskoplardan geliyor. Bu araştırmalarda, gece gökyüzünün neredeyse yarısı kadar olan 20,000 derece karelik bir alanı kapsayan optik ve kızılötesi dalga boylarında görüntüler elde edildi. SGA aynı zamanda galaksilerin ışık profilleri hakkında veri sağlayan ilk araştırmadır.

Adını New York'taki Siena College'dan alan SGA, hem profesyonel gökbilimcilere hem de halka çevrimiçi olarak ücretsiz olarak sunulmaktadır. Atlas, bilimsel faydasının yanı sıra, güzel galaksilerin çok sayıda görüntüsünü içerir ve bu da onu Evrenin bizim köşemizi keşfetmekle ilgilenen herkes için değerli bir kaynak haline getirir.

kaynaklar:

– NOIRLab

– ESA'nın Gaia uzay aracı

– Karanlık Enerji Spektroskopik Aleti (DESI) Eski Araştırması

– Karanlık Enerji Kamerası (DECam)

– Mosaic3 kamera

– Pekin-Arizona Gökyüzü Araştırması (BASS)

– NASA'nın Geniş Alan Kızılötesi Araştırma Gezgini (WISE) uydusu