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Venüs'te Yıldırım Var mı? Yeni Çalışma Şüphe Yaratıyor

ByMafo Brescia

Ekim 4, 2023
Venüs'te Yıldırım Var mı? Yeni Çalışma Şüphe Yaratıyor

Uzun süredir devam eden bir hipotezin aksine, Venüs'te yıldırımın varlığı, NASA'nın Parker Güneş Sondası tarafından toplanan verileri analiz eden bilim adamları tarafından sorgulanmaya başlandı. Atmosferi manyetik alan çizgileri boyunca geçen düşük frekanslı radyo dalgaları olan Whistler Dalgaları, 1978'de Pioneer Venüs uzay aracı tarafından tespit edildi ve bu, yıldırımın bu dalgaları tıpkı Dünya'da olduğu gibi Venüs'te de ürettiği önerisine yol açtı. Ancak Colorado Boulder Üniversitesi tarafından yürütülen yeni bir çalışma bu yoruma meydan okuyor.

Araştırmacılar, şu anda güneş rüzgarlarını inceleme görevinde olan Parker Solar Probe'dan gelen verileri incelediler. 2021'de Venüs'ün dördüncü uçuşu sırasında sondanın sensörleri çok sayıda Whistler Dalgası tespit etti. Önemli bir şekilde, bu dalgaların, yıldırım tarafından üretilmiş olmaları durumunda bekleneceği gibi, uzaya doğru değil, gezegene doğru aşağıya doğru ilerledikleri gözlemlendi. Araştırmanın başyazarı Harriet George, dalga yönünün bunların başlangıç ​​noktaları hakkında ipuçları sağladığını ve bunların muhtemelen Venüs'ün gece tarafındaki manyeto kuyruk bölgesindeki bir süreçten kaynaklandığını belirtti.

Araştırmacılar ayrıca Venüs'te şimşeklerin yaygın olması durumunda Whistler Dalgalarına ışık parlamalarının da eşlik edeceğini belirtti. Ancak yıldırımla ilgili bu olaylar nadirdir; bu da gezegende yıldırım oluşma oranının düşük olduğunu gösteriyor. Bunun yerine bilim insanları, dalgaların, Venüs'ün manyetik alan çizgilerinin kopup yeniden bağlandığı ve enerji patlamaları açığa çıkardığı manyetik yeniden bağlanmanın bir sonucu olduğunu öne sürdüler.

Venüs'teki yıldırım faaliyetinin boyutunu doğrulamak için Parker Solar Probe'un onu gezegenin yüzeyine 250 mil yakınına getirecek olan son uçuşundan daha fazla veri toplanması gerekiyor. Venüs hakkında araştırma yapma fırsatlarının azlığı, bu çalışmanın gezegenin atmosferik süreçlerini anlamadaki önemini vurguluyor.

kaynaklar:
– Kayıt: [Kaynak Adı]
– Jeofizik Araştırma Mektupları: [Kaynak Adı]

By Mafo Brescia

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