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Gökbilimciler Hyades Kümesi'nde Dünya'ya En Yakın Potansiyel Kara Delikler Buldu

ByMafo Brescia

Eylül 12, 2023
Gökbilimciler Hyades Kümesi'nde Dünya'ya En Yakın Potansiyel Kara Delikler Buldu

Gökbilimciler, Dünya'ya en yakın kara deliklerin, Güneş'ten yaklaşık 150 ışıkyılı uzaklıkta bulunan Hyades Kümesi'nde gizlenebileceğini öne sürdüler. Bu keşif, bu kara deliklerin milyonlarca yıl önce kümeden atılmış olabileceğini ve şu anda galakside tek başına dolaştığını akla getiriyor. Daha önce bilinen en yakın kara delikle karşılaştırıldığında, bu yeni adaylar Dünya'ya yaklaşık on kat daha yakın olacaktır.

Hyades Kümesi Boğa takımyıldızında bulunan yüzlerce yıldızdan oluşan açık bir kümedir. Açık kümeler, aynı gaz ve toz bulutundan aynı anda oluştuklarına inanılan yıldız gruplarıdır. Sonuç olarak bu kümelerdeki yıldızlar kimyasal bileşimler ve yaşlar açısından ortak özelliklere sahiptir.

Padua Üniversitesi'nden Stefano Torniamenti liderliğindeki bir araştırmacı ekibi, Hyades Kümesi'ndeki potansiyel kara deliklerin varlığını araştırmak için küme içindeki yıldız hareketi ve evrim simülasyonlarını gerçekleştirdi. Bu simülasyonlar kara delikleri içeriyordu ve sonuçlar, Gaia uzay teleskopunun kümedeki yıldızların hızları ve konumlarına ilişkin yaptığı gözlemlerle karşılaştırıldı.

Araştırmacılar, gözlemlerle en iyi eşleşen simülasyon modellerinin küme içinde iki veya üç kara delik içerdiği sonucuna vardı. Dahası, Hyades'ten en fazla 150 milyon yıl önce atılan kara delikleri açıklayan simülasyonlar da Gaia verileriyle uyumluydu. Bu, kara deliklerin kümeden şiddetli bir şekilde dışarı atılması durumunda, onların önceki varlığının yıldız popülasyonunda hala belirgin olacağını göstermektedir.

Kara delikler Hyades'i çoktan terk etmiş olsa bile simülasyonlar onların Dünya'ya en yakın kara delikler olarak kalacaklarını gösteriyor. Dünya'ya en yakın kara delikler olan Gaia BH1 ve Gaia BH2'nin önceki kayıtları bu yıl keşfedildi ve sırasıyla 1,560 ve 3,800 ışıkyılı uzaklıkta bulunuyorlar. Karşılaştırıldığında, Hyades Kümesi'ndeki potansiyel kara delikler çok daha yakın olacaktır.

Araştırma, gökbilimcilerin ilk kez Hyades gibi kümelerdeki yıldızların bireysel konumlarını ve hareketlerini incelemesine olanak tanıyan Gaia uzay teleskopunun etkisini vurguluyor. Milyarlarca yıldızın konumlarını ve hareketlerini doğru bir şekilde ölçen Gaia, kara delikler gibi gizli nesnelerden gelen yerçekimi etkilerinin tespit edilmesini sağlıyor.

Bu çalışmanın bulguları galaksideki kara deliklerin varlığına ve dağılımına ışık tutuyor ve yıldız kümelerinin evriminin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunuyor. Araştırma, Kraliyet Astronomi Topluluğunun Aylık Bildirimlerinde yayınlandı.

kaynaklar:
– “Gökbilimciler Dünya’ya en yakın potansiyel kara delikleri buluyor.” Space.com.
– “Dünyaya en yakın kara delikler Hyades Kümesi'nde gizleniyor olabilir.” Yeni Atlas

By Mafo Brescia

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