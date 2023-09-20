Gökbilimciler Tarafından İncelenen XTE J1810–189'un Spektral Evrimi

Avrupalı ​​gökbilimciler, düşük kütleli bir X-ışını ikilisi olan XTE J1810-189'un spektral analizini gerçekleştirmek için Uluslararası Uzay İstasyonundaki (ISS) Nötron yıldızı İç Kompozisyon Gezgini'ni (NICER) kullandılar. Ön baskı sunucusu arXiv'de yayınlanan bulguları, bu sistemin spektral evrimine dair değerli bilgiler sağlıyor.

X-ışını ikili dosyaları (XRB'ler), kompakt bir nötron yıldızına veya bir kara deliğe kütle aktaran normal bir yıldız veya beyaz cüceden oluşur. Düşük kütleli X-ışını ikili dosyaları (LMXB'ler) ve yüksek kütleli X-ışını ikili dosyaları (HMXB'ler), eşlik eden yıldızın kütlesine göre ayırt edilir.

XTE J1810–189, tahmini mesafesi 11,400 ila 28,400 ışıkyılı arasında olan bir nötron yıldızı LMXB'dir. Nötron yıldızına yığılma nedeniyle hareketsiz fazlar ve artan X-ışını emisyonu dönemleri arasında değişen geçici bir davranış sergiler.

Eylül 2020'deki bir X-ışını patlaması sırasında, İtalya'daki Cagliari Üniversitesi'nden Arianna Manca liderliğindeki gökbilimciler, onun spektral evrimini araştırmak için XTE J1810-189'u gözlemledi. Araştırmacılar 33 NICER gözleminden elde edilen verileri analiz etti ve bunların 23'ü spektral analiz için yeterli istatistik sağladı.

Çalışma, gözlemlerin çoğunun, zamanla biraz değişen termal olarak Comptonized bileşen tarafından iyi uyum sağlayabileceğini ortaya çıkardı. Bu bileşenin foton indeksi patlamanın sonuna doğru en yüksek değerine ulaştı. Komplonize edilmiş kara cismin sıcaklığının 0.6 keV civarında olduğu belirlendi.

Komptonizasyon bileşeni için tohum fotonlarının birikim diskinden mi yoksa nötron yıldızından mı kaynaklandığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir. Araştırmacılar, XTE J1810-189'un patlama sırasında tam yüksek/yumuşak duruma ulaşmadığı ve yaklaşık bir undesilyon erg/s düzeyinde ölçülen maksimum parlaklığa sahip olduğu sonucuna vardı.

NICER gözlemleri aynı zamanda patlama aşamasında termonükleer patlamaların varlığını da ortaya çıkardı; bu da sistem içinde hidrojen açısından zengin bir ana dizi yıldızının varlığına işaret ediyor.

Özetle çalışma, NICER verilerini kullanarak XTE J1810-189'un spektral evrimine ilişkin değerli bilgiler sağlıyor. Komptonizasyon bileşeninin kökenini ve sistemin doğasını tam olarak anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Kaynak:

– Manca, A., ve diğerleri. (2023). NICER Verileriyle LMXB XTE J1810-189'un Spektral Analizi. arXiv. DOI: 10.48550/arxiv.2309.06831