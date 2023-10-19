Gökbilimciler Şimdiye Kadarki En Uzak ve Enerjik Hızlı Radyo Patlamasını (FRB) Keşfediyor

Gökbilimciler yakın zamanda şimdiye kadar gözlemlenen en uzak ve enerjik hızlı radyo patlamasını (FRB) tespit ederek heyecan verici bir keşifte bulundular. Kozmik radyo dalgalarının bu uzak patlaması bir milisaniyeden daha kısa sürdü; kaynağı o kadar uzaktaki bir galakside bulunuyordu ki, ışığının bize ulaşması sekiz milyar yıl sürdü. FRB 20220610A olarak adlandırılan bu FRB'nin tespiti, Avrupa Güney Gözlemevi'nin (ESO) Çok Büyük Teleskobu (VLT) sayesinde mümkün oldu.

Bu FRB şimdiye kadar gözlemlenen en uzak FRB olmakla kalmadı, aynı zamanda olağanüstü miktarda enerji yaydı. Aslında, 30 yıllık bir süre boyunca Güneş'in toplam emisyonuna eşdeğer miktarda emisyon saldı, ancak bu saniyenin yalnızca çok küçük bir kısmıydı. Bu güçlü FRB'nin keşfinin evreni anlamamız açısından önemli sonuçları var.

Bu gözlemden elde edilen ana bilgilerden biri, FRB'lerin galaksiler arasındaki eksik maddeyi ölçmek için kullanılabileceğidir. Evrenin kütlesini tahmin etmeye yönelik mevcut yöntemler çelişkili yanıtlar veriyor ve standart kozmoloji modeline meydan okuyor. Ancak gökbilimciler FRB'leri inceleyerek kozmosta maddenin dağılımına dair değerli bilgiler edinebilirler.

Swinburne Teknoloji Üniversitesi'nde profesör ve araştırmanın eşbaşkan araştırmacısı Ryan Shannon, evrendeki kayıp maddenin galaksiler arasındaki boşlukta saklanıyor olabileceğini açıklıyor. Bu madde o kadar sıcak ve dağınık olabilir ki, geleneksel teknikler kullanılarak tespit edilmesi zor olabilir. Ancak hızlı radyo patlamaları uzayın en boş bölgelerine bile nüfuz etme ve iyonize maddeyi "görme" yeteneğine sahiptir. Bu, araştırmacıların galaksiler arasındaki madde miktarını ölçmesine olanak tanıyarak evreni tartmak için benzersiz bir yol sağlar.

Bu uzak ve enerjik FRB'nin keşfi, kozmosu keşfetmemizde önemli bir kilometre taşıdır. Gökbilimciler bu gizemli kozmik sinyalleri inceleyerek evrenin bileşimi ve evrimi hakkında yeni bilgiler ortaya çıkarmaya devam ediyor. Bu çalışmanın bulguları Science dergisinde yayınlandı.

kaynaklar:

– Nina Massey, Pennsylvania Bilim Muhabiri

– Bilim dergisi