Bilim Adamları Blazar'ın Plazma Jetinin Eşsiz Görüntüsünü Yakaladı

Gökbilimciler, Dünya ve uzaydaki bir radyo teleskop ağını kullanarak, süper kütleli bir kara delikten gelen plazma jetinin şimdiye kadarki en ayrıntılı görüntüsünü yakaladılar. 3C 279 olarak bilinen bir blazar tarafından yayılan jet, neredeyse ışık hızında hareket ediyor ve kaynağının yakınında karmaşık, bükülmüş desenler sergiliyor. Bu modeller, bu jetlerin zaman içinde nasıl oluştuğunu ve geliştiğini açıklamak için 40 yıldır kullanılan standart teoriye meydan okuyor.

Almanya'nın Bonn kentindeki Max Planck Radyo Astronomi Enstitüsü'nden (MPIfR) bilim adamlarının da aralarında bulunduğu bir araştırmacı ekibi, gözlemlerde önemli bir rol oynadı. Etkin çapı yaklaşık 100,000 kilometre olan sanal bir teleskop oluşturmak için tüm katılımcı teleskoplardan gelen verileri birleştirdiler.

Blazarlar, merkezi bir süper kütleli kara deliğin çevredeki diskten madde topladığı galaksilerden oluşan aktif galaktik çekirdeklerin bir alt sınıfıdır. Bu nesneler güçlü elektromanyetik radyasyon yayar ve evrendeki en parlak kaynaklar arasındadır. Kuasar olarak sınıflandırılan aktif galaktik çekirdeklerin yaklaşık %10'u göreceli plazma jetleri üretir.

Blazar 3C 279'daki jetin en içteki bölgesi, RadioAstron misyonu tarafından benzeri görülmemiş açısal çözünürlükle görüntülendi. Araştırma ekibi, jet içerisinde oldukça düzenli sarmal filamanlar tespit etti; bu da aktif galaksilerdeki jetlerin üretimini açıklamak için kullanılan mevcut teorik modellerin revize edilmesi gerektiğini ortaya koydu.

Endülüs Astrofizik Enstitüsü'nden (IAA-CSIC) araştırmacı Antonio Fuentes, "Bu tür filamentleri ilk kez jetin kaynağına bu kadar yakın görüyoruz ve bunlar bize kara deliğin plazmayı nasıl şekillendirdiği hakkında daha fazla bilgi veriyor" diyor. ) Granada, İspanya'da. "İç jet ayrıca diğer iki teleskop olan GMVA ve EHT tarafından çok daha kısa dalga boylarında gözlemlendi, ancak ipliksi şekilleri bu çözünürlük için çok sönük ve çok büyük olduklarından tespit edemediler."

Keşif, gök cisimlerinin farklı özelliklerini yakalamak için farklı teleskoplar kullanmanın önemini vurguluyor. Gökbilimciler, bu karmaşık filamentleri inceleyerek ve plazmayı etkileyen kuvvetleri anlayarak, kara deliklerin fiziği ve evrendeki jetlerin oluşumu hakkında değerli bilgiler elde etmeyi umuyorlar.

Sıkça Sorulan Sorular

Blazar nedir?

Blazar, güçlü elektromanyetik radyasyon yayan bir tür aktif galaktik çekirdektir. Çevreleyen diskten madde toplayan merkezi bir süper kütleli kara delikten oluşur.

Göreli plazma jetleri nelerdir?

Göreli plazma jetleri, ışık hızına yakın hızlarda hareket eden yüklü parçacıkların yüksek enerjili akışlarıdır. Blazarlar ve kuasarlar gibi belirli aktif galaktik çekirdek türleri tarafından yayılırlar.

RadioAstron'un misyonu nedir?

RadioAstron misyonu, gök cisimlerinin yüksek çözünürlüklü görüntülerini yakalamak için yörüngedeki bir radyo teleskopunu kullanan bir uzay görevidir. Bilim insanlarına blazar jetlerinin iç yapılarına dair benzeri görülmemiş görüntüler sağladı.

Plazma jetindeki sarmal filamentler nasıl oluşur?

Blazar 3C 279'un plazma jetindeki sarmal filamanların jet plazmasında gelişen kararsızlıklardan kaynaklandığı düşünülüyor. Bu düzensizlikler, kara deliğin yakınındaki güçlü kuvvetler ile çevredeki ortam arasındaki etkileşimin bir sonucu olarak ortaya çıkar.

Bu keşfin sonuçları nelerdir?

Bu sarmal filamentlerin keşfi, aktif galaksilerdeki jetlerin oluşumunu ve evrimini açıklamak için kullanılan mevcut teorik modellere meydan okuyor. Gökbilimciler bu yapıları inceleyerek kara deliklerin fiziği ve jet üretiminin ardındaki mekanizmalar hakkında daha derin bir anlayış kazanmayı umuyorlar.