Yeni El Tipi Ay Kamerası Ay Görevleri İçin Test Edildi

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve NASA tarafından geliştirilen yepyeni bir kamera, Dünya'daki ay benzeri ortamlarda başarılı testlerden geçti. Kullanıma hazır kameralardan üretilen El Tipi Evrensel Ay Kamerası (HULC), PANGEA eğitim programının bir parçası olarak İspanya'nın Lanzarote kentinde teste tabi tutuldu.

NASA'nın 3 yılında insanları aya indirmeyi amaçlayan Artemis 2025 misyonuna hazırlık olarak, uluslararası ekipteki astronotlar kameranın yeteneklerini değerlendirmek için ay senaryolarını simüle etti. Bu senaryolar, ayda bulunanlara benzer aşırı koşullar sunan, gün ışığı alan ve karanlık volkanik mağaraları içeriyordu.

HULC kameraları, aşırı termal değişimler, atmosferik basınç eksikliği, radyasyon etkileri ve aşındırıcı ay tozu gibi zorlu ay ortamına dayanacak şekilde değiştirildi. Kamera, toz ve termal koruma için koruyucu bir battaniyeyle donatılmıştı ve eldiven ve büyük uzay kıyafetleri giyen astronotlara yardımcı olmak için tasarlanmış ergonomik düğmelere sahipti.

Testin temel amacı en uygun lensleri ve ilgili ayarları seçmekti. Ekip, kamerayı sahada kullanarak bilimsel sonuçları en üst düzeye çıkarmak için fotoğrafların doğru çözünürlüğe, alan derinliğine ve pozlamaya sahip olmasını sağlayabildi.

Apollo 11 görevi sırasında kullanılan kameralarla karşılaştırıldığında HULC kamera, uzayda kullanılan ilk el tipi, aynasız kamera olacak. Artemis kamera, öncekilerden farklı olarak düşük ışık koşullarında üstün görüntü kalitesi ve video kaydetme olanağı sunacak.

Ay kamerası prototipinin daha fazla test edilmesi ve bir versiyonunun yörüngede ek deneyler için Uluslararası Uzay İstasyonuna uçması planlanıyor. Kameranın tasarımı ve arayüzü, Artemis 3 görevindeki performansını artırmak için gelişmeye devam edecek.

FAQ

Kamera neden Dünya'daki aya benzer ortamlarda test ediliyor?

Kameranın simüle edilmiş ay senaryolarında test edilmesi, astronotların kameranın yeteneklerini değerlendirmesine ve aydaki zorlu koşullara dayanabileceğinden emin olmasına olanak tanıyor.

Gelecekteki Ay görevlerinde kamera nasıl kullanılacak?

Kamera, gelecekteki ay görevleri sırasında bilimsel keşiflerin belgelenmesinde çok önemli bir rol oynayacak. Bu, astronotların ay manzarasının ayrıntılı görüntülerini yakalamasına ve araştırmalarına yardımcı olacak videolar kaydetmesine olanak tanıyacak.

Ay koşulları için hazır kameralarda ne gibi değişiklikler yapıldı?

Kameralar termal değişimlere, atmosferik basınç eksikliğine, radyasyon etkilerine ve aşındırıcı ay tozuna dayanacak şekilde değiştirildi. Toz ve termal koruma için koruyucu bir battaniyeyle donatılmışlardı ve eldivenler ve büyük uzay kıyafetleriyle kolay kullanım için ergonomik düğmelere sahiptiler.

HULC kamerası Apollo 11 görevi sırasında kullanılan kameralarla karşılaştırıldığında nasıldır?

HULC kamera, uzayda kullanılan ilk el tipi, aynasız kameradır. Düşük ışık koşullarında üstün görüntü kalitesi ve Apollo dönemi kameralarında bulunmayan video kaydetme olanağı sunuyor.