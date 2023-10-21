Expedition 70 Mürettebatı Uluslararası Uzay İstasyonunda Uzay Yürüyüşlerine Hazırlanıyor

Uluslararası Uzay İstasyonundaki (ISS) Expedition 70 mürettebatı bir dizi uzay yürüyüşünün yanı sıra gelecekteki özel görevlere de hazırlanıyor. Astronotlar Loral O'Hara ve Jasmin Moghbeli, 30 Ekim'de yapacakları uzay yürüyüşlerine hazırlanmak için zamanlarını araçları düzenlemek ve donanımları incelemekle geçirdiler. Uzay yürüyüşü sırasında, yörünge laboratuvarındaki elektronik donanımları çıkaracak ve güneş paneli donanımını değiştirecekler.

Bu arada, Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'ndan (JAXA) astronot Satoshi Furukawa, bakım uzay yürüyüşü sırasında kullanılacak Canadarm2 robot kolunun çalıştırılmasına yönelik manevralar üzerinde çalıştı. Ayrıca Cygnus uzay yük gemisini çöp ve atılmış teçhizatla paketledi ve 5 Kasım'da fırlatılması planlanan SpaceX Dragon kargo görevine yüklenmek üzere kargoyu hazırladı.

Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) Komutan Andreas Mogensen, saniyede 100,000 kare hızında görüntü yakalayabilen özel bir kamerayı test etti. Fırtınaları ve elektriksel aktivitelerini fotoğraflamak için kamerayı kullanarak atmosfer bilgisine ve gelecekteki uzay uygulamalarına katkıda bulundu.

Uzay yürüyüşü hazırlıklarının yanı sıra kozmonotlar Oleg Kononenko ve Nikolai Chub, günü 25 Ekim'de yapılması planlanan uzay yürüyüşlerine hazırlanmak için harcadılar. Orlan uzay kıyafetlerini giyerek Poisk hava kilidinde gerçekleştirecekleri uzay yürüyüşü görevlerinin provasını yaptılar.

Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) beş uzay ajansının ortak projesidir: NASA (ABD), Roscosmos (Rusya), JAXA (Japonya), ESA (Avrupa) ve CSA (Kanada). Uzay araştırmalarında uluslararası işbirliği için bir araştırma laboratuvarı ve uzay limanı olarak hizmet vermektedir. 1958'de kurulan NASA, Dünya'yı, güneş sistemini ve evreni keşfetmek ve incelemek için araştırmalar yürütür, teknoloji geliştirir ve görevler başlatır. JAXA araştırma, teknoloji geliştirme ve uydu fırlatmalarından sorumludur ve ESA, Avrupa'nın uzay faaliyetlerini, bilimsel araştırma ve Dünya gözlemi için uzay aracı ve uyduların tasarlanması, inşa edilmesi ve fırlatılması faaliyetlerini koordine etmektedir.

kaynaklar:

– Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS): NASA

– NASA: NASA

– JAXA: JAXA

– SpaceX: SpaceX

– Avrupa Uzay Ajansı (ESA): ESA

– Roskosmos: Roskosmos