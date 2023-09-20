ABD'li Astronot Frank Rubio Rekor Kıran Uzay Uçuşunun Ardından Eve Dönmeye Hazırlanıyor

Amerikalı astronot Frank Rubio, bir Amerikalının tek başına yaptığı en uzun uzay uçuşunu tamamladıktan sonra Dünya'ya dönmeye hazırlanıyor. 11 Eylül'de bir Amerikalı tarafından gerçekleştirilen en uzun sürekli uzay uçuşu rekorunu kırdı ve Perşembe günü uzayda tam bir yılı tamamlayacak. Rubio, vardığında ailesiyle yeniden bir araya gelme, taze yiyeceklerin tadını çıkarma ve sessizlik yaşama beklentisini dile getirdi.

Başlangıçta Rubio'nun altı aylık bir görev yapması planlanmıştı ancak Soyuz uzay aracında tespit edilen soğutma sıvısı sızıntısı nedeniyle planlar değişti. Bu durum bir gecikmeye neden oldu ve Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki kalış süresini bir yıla kadar uzattı. Rubio, sevdiklerinden uzak geçen bir yılın psikolojik açıdan olumsuz etki yarattığını kabul ederek, uzay istasyonunun "affetmeyen ortamında" zihinsel olarak güçlü kalmanın önemini vurguladı.

Uzayda geçirdiği süre boyunca Rubio, bakterilerin uzay uçuşuna nasıl uyum sağladığını ve uzun süreli görevler sırasında egzersizin insanları nasıl etkilediğini incelemek de dahil olmak üzere çeşitli bilimsel projeler üzerinde çalıştı. En sevdiği projelerden biri, uzayda daha büyük ölçekte mahsul yetiştirmeye yönelik bilgiler sağlayabilecek bir domates bitkisinin büyüme ve gelişimini incelemekti.

Rubio ayrıca uzay istasyonundaki dostluktan ve yeni gelenlere verilen destekten de bahsetti. Uzayın eşsiz ortamında temel görevleri öğrenmede mürettebat arkadaşlarının sağladığı rehberlik için minnettarlığını ifade etti.

Rubio, astronot olmadan önce ABD Ordusunda görev yaptı ve tıp fakültesine gitti. Sıfır yerçekiminde uzun bir süre kaldıktan sonra vücudunun yer çekiminin etkilerine yeniden uyum sağlaması için zamana ihtiyacı olacağından, Dünya'ya dönüşüyle ​​ilgili hem heyecanı hem de belirsizliği dile getirdi.

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