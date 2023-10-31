NASA, Sahra Çölü'ndeki Kafatası Şeklindeki Uğursuz Volkanik Özelliği Açıkladı

Doğanın sanatının tüyler ürpertici bir gösterisinde NASA, Çad'daki devasa bir volkanik çukurun içinde beliren kafatasına benzer bir yapının ürkütücü bir fotoğrafını ortaya çıkardı. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki bir astronot tarafından 12 Şubat'ta çekilen bu tüyler ürpertici görüntü, 3,300 metre genişliğindeki volkanik bir kaldera olan Doon Orei olarak da bilinen Trou au Natron'un kalbinde duran tüyler ürpertici "kafatasını" sergiliyor.

Rahatsız edici görüntü, karbonat, kül konileri ve gölgelerden oluşuyor. Ayırt edici beyaz bir madde olan Natron, kafatasının ağzının, burnunun ve sol yanağının rengini oluşturur. Doğal olarak oluşan bir sodyum karbonat dekahidrat, sodyum bikarbonat, sodyum klorür ve sodyum sülfat karışımıdır. Bu arada gözler ve burun deliği, volkanik deliklerin çevresinde oluşan ve çevredeki manzaranın üzerinde yükselen dik konik tepeler olan kül konilerinden oluşuyor. Kafatasının uğursuz şekli, kraterin kenarının oluşturduğu gölgeyle daha da vurgulanıyor.

Trou au Natron bugün ıssız ve yaşamdan yoksun görünse de, yaklaşık 14,000 yıl önce bir zamanlar hareketli bir buzul gölüydü. 1960'larda natronla kaplı tabanın altında deniz salyangozları ve plankton fosilleri keşfedildi ve bu da daha önce bir su ekosisteminin varlığını akla getiriyor. Dahası, 120,000 yılındaki bir sonraki araştırma sırasında 2015 yıl öncesine ait alg fosilleri tespit edildi. Şaşırtıcı bir şekilde, Trou au Natron, çevredeki volkanlar muhtemelen çok daha eski olmasına rağmen, Tibesti Masifi'ndeki en yeni volkanik özelliklerden biri olarak kabul ediliyor.

SSS:

S: Natron nedir?

C: Natron, sodyum karbonat dekahidrat, sodyum bikarbonat, sodyum klorür ve sodyum sülfattan oluşan doğal olarak oluşan tuzlu bir karışımdır.

S: kül konileri nedir?

C: Kül konileri, çevredeki arazinin üzerinde yükselen volkanik deliklerin etrafında oluşan dik konik tepelerdir.

S: Trou au Natron nerede bulunuyor?

C: Doon Orei olarak da bilinen Trou au Natron, Sahra Çölü'nde, özellikle Çad'daki Tibesti Masifi'nin içinde yer almaktadır.

Soru: Trou au Natron'un volkanik aktivitesi hala devam ediyor mu?

C: Trou au Natron'un kendisi şu anda aktif olmasa da, potansiyel olarak aktif bir stratovolkanı barındıran Tarso Toussidé'nin yakınında bulunuyor.