Yeni Çizgi Roman Yeni Nesil Uzay Kaşiflerine İlham Veriyor

NASA, geleceğin uzay kaşiflerine ilham veren yenilikçi yaklaşımıyla hikaye anlatımı alanında ses getiriyor. NASA'nın "First Woman" dijital grafik roman serisinin yakın zamanda yayınlanan "First Woman: Expanding Our Universe" (İlk Kadın: Evrenimizi Genişletmek) başlıklı bölümü, okuyuculara uzay keşif görevine çıkan kurgusal astronot Callie Rodriguez'i tanıtıyor. Bu çizgi roman serisi, astronotların ayın uzak tarafına yeni nesil bir teleskop kurma arayışlarında karşılaştıkları zorlukları sergileyerek izleyicileri büyülemeyi amaçlıyor.

“Çeşitlilik, NASA'nın görevlerinin merkezinde yer alıyor ve mümkün olanın sınırlarını aşmaya devam etmemizin nedeni. 'İlk Kadın', engelleri aşan ve NASA'yı yıldızlara götürmeye devam eden sayısız kadının zengin tarihini temsil ediyor," diye vurguladı NASA Yöneticisi Bill Nelson. Çizgi roman, Callie Rodriguez'in öyküsü aracılığıyla NASA'nın kapsayıcılık konusundaki kararlılığının altını çiziyor ve yeni nesil kaşifler olan Artemis Kuşağı'nın görevlerinde temsil edildiğini hissetmesini sağlıyor.

"First Woman" serisinin "Dream To Reality" başlıklı ilk bölümü, okuyuculara Ay keşfinin zorluklarını aşarken Callie'yi ve onun güvenilir robotu RT'yi tanıttı. Yeni çıkan ikinci sayı, okuyuculara mürettebatın karmaşık misyonuna ve kişisel geçmişlerine daha derinlemesine bir bakış sunarak NASA'nın dijital platformlarında mevcut olan etkileşimli, çok dilli bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) içeriğini daha da zenginleştiriyor.

NASA, Callie Rodriguez gibi yeterince temsil edilmeyen topluluklardan karakterleri öne çıkararak, sürdürülebilir ay keşfi sağlamak için çeşitliliği teşvik etmeyi ve geleneksel olmayan kaynaklardan yenilikçi fikirlere ilham vermeyi amaçlıyor. NASA Genel Merkezindeki Uzay Teknolojisi Misyon Direktörlüğü'nün yardımcı yönetici yardımcısı Prasun Desai, kendilerini NASA'nın iddialı misyonları içinde gören çeşitli hayran kitlesinin önemini ifade etti.

Kendinizi "İlk Kadın: Evrenimizi Genişletmek" filminin büyüleyici dünyasına kaptırmak için, artık İspanyolca dil seçeneğini de içeren yeniden tasarlanmış "İlk Kadın" web sitesini ziyaret edin veya Android ve iOS'ta NASA'nın yükseltilmiş "First Woman" uygulamasını indirin. Engellerin aşıldığı, bilimsel keşiflerin yapıldığı ve özlemlerin alevlendiği uzay araştırmalarında ön saflara taşınmaya hazırlanın. Uzay araştırmalarının geleceği gelecek neslin elinde ve “İlk Kadın” çizgi roman serisi, geleceğin kaşiflerine ilham verme ve yol açma konusunda önemli bir rol oynuyor.

FAQ

1. “İlk Kadın: Evrenimizi Genişletmek” neyle ilgili?

“İlk Kadın: Evrenimizi Genişletmek”, NASA'nın “İlk Kadın” dijital çizgi roman serisinin ikinci bölümüdür. Kurgusal astronot Callie Rodriguez'in ve çeşitli ekip arkadaşlarının engelleri aşmaya ve ayın uzak tarafına yeni nesil bir teleskop kurmaya çalışırken yaşadığı yolculuğu konu alıyor.

2. NASA'nın görevlerinde çeşitlilik neden önemlidir?

NASA'nın görevlerinde çeşitlilik çok önemlidir çünkü geleneksel olmayan kaynaklardan yenilikçi fikirlere izin verir. NASA, yeni nesil kaşifler olan Artemis Nesli'nin her üyesinin, görevlerinde temsil edildiğini hissetmesini sağlamayı amaçlıyor.

3. “İlk Kadın” çizgi roman serisine nasıl erişebilirim?

Yeniden tasarlanan “İlk Kadın” web sitesinde “İlk Kadın: Evrenimizi Genişletmek” ve bir önceki bölüm olan “Düşten Gerçeğe” kitabını okuyabilirsiniz. Web sitesi ayrıca İspanyolca dil seçeneği de sunuyor. Alternatif olarak Android ve iOS’ta “First Woman” uygulamasını indirebilirsiniz.