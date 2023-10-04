NASA, 2182'de Bennu Asteroitinin Dünya'ya Çarpma Olasılığı Konusunda Uyardı

NASA'nın yakın tarihli bir teorisine göre, Bennu asteroitinin 24 Eylül 2182'de Dünya ile çarpışması ihtimali küçük bir ihtimal. Bu tahmin, Maya takviminde dünyanın 2012'de sona ereceği yönündeki kötü şöhretli tahminden yıllar sonra geliyor ki bu tahmin ne yazık ki gerçekleşmedi. . NASA, şansın son derece küçük olmasına rağmen, potansiyel etkinin kaza alanının 600 mil çapındaki bir alanda yıkımla sonuçlanacağını, ancak küresel yok oluşla sonuçlanmayacağını doğruladı.

B tipi bir asteroit olan Bennu, yaklaşık 500 metre çapında olup, Güneş etrafındaki dönüşünü 1.2 yılda bir tamamlamaktadır. Her altı yılda bir Dünya'nın yakınından geçiyor ve bu da bilim adamlarının 22. yüzyılın sonlarında hafif bir çarpışma riski olduğuna inanmasına neden oluyor. Asteroit, dinozorların yok olmasına neden olduğu düşünülen asteroitin yaklaşık yarısı büyüklüğünde.

NASA halihazırda Bennu'nun Dünya ile çarpışmasını önlemek için bir plan üzerinde çalışıyor. Eğer asteroit çarpacak olsaydı, kuvvet 22 atom bombasına eşdeğer olurdu. Uzay ajansı, gelecekte asteroitlerden kaynaklanan potansiyel tehditleri saptırmak veya yok etmek için stratejiler geliştirmeyi amaçlıyor.

Son haberlerde, NASA'nın Kökenleri, Spektral Yorumlama, Kaynak Tanımlama ve Güvenlik-Regolit Gezgini (OSIRIS-REx) ekibi, Bennu'dan başarıyla kaya ve toz örneği topladı. Bu görev, bilim adamlarının Dünya için tehdit oluşturabilecek potansiyel olarak tehlikeli asteroitlerin bileşimi ve özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olacak.

Bilim adamlarının Bennu gibi Dünya'ya yakın asteroitleri izlemeye ve incelemeye devam etmeleri, bu nesneleri daha iyi anlamaları ve gezegenimizi potansiyel etkilerden koruyacak stratejiler geliştirmeleri açısından çok önemli. NASA'nın asteroit araştırması ve hafifletme konusunda devam eden çabaları, gezegen savunmasının önemini ve potansiyel kozmik tehditlere karşı tetikte kalma ihtiyacını vurgulamaktadır.

kaynaklar:

– Geçmişin İçinde Instagram sayfası

– Asteroit misyonu.org

-NASA