NASA Dünya'ya Yaklaşan Asteroidi Keşfetti

NASA yakın zamanda Asteroid 2023 TT8'in Dünya'ya en yakın yaklaşımını duyurdu. Saatte 28,525 kilometre gibi hayret verici bir hızla hareket eden bu asteroidin, yaklaşık 2.2 milyon kilometre mesafeden geçerek bugün en yakın geçişini yapması bekleniyor. Paniğe neden olacak kadar büyük olmasa da, Dünya'ya çarpması durumunda yine de bir miktar hasara yol açma potansiyeli var. Örneğin 2013 yılında benzer bir 59 metrelik asteroit Rusya'nın Çelyabinsk şehrinin üzerinde patlamış, binlerce binanın hasar görmesine ve binden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

Asteroid 2023 TT8, Dünya'nın yörüngesini Dünya'nınkinden daha büyük yarı ana eksenlerle geçen uzay kayaları olan Dünya'ya Yakın Asteroitlerden oluşan Apollo grubunun bir parçasıdır. Bu asteroit tarihte hiç bu kadar yakına yaklaşmadı ve yakın gelecekte başka bir asteroitin yaklaşması da beklenmiyor. Keşfi ve yörüngesi, NEOWISE teleskopu, Atacama Büyük Milimetre/milimetre-altı Dizisi (ALMA), Pans-STARRS1 ve Catalina Sky Survey gibi NASA'nın gelişmiş yer ve uzay tabanlı teleskopları tarafından yakından izlendi. Bu teleskoplar ve gözlemevleri, asteroitlerin incelenmesinde ve onların Dünya'ya olası yakın yaklaşımlarının tahmin edilmesinde çok önemli bir rol oynuyor.

Asteroitleri takip etmenin yanı sıra, NASA'nın bu gök cisimlerini daha ayrıntılı olarak incelemek için devam eden görevleri de var. Yakın zamanda başlatılan Psyche misyonu, NASA'nın 16 Psyche adlı asteroitin incelenmesini amaçlayan Keşif misyonlarının bir parçası. Bu asteroit özellikle büyüleyici çünkü altın, gümüş ve nikel yataklarından oluşuyor ve potansiyel olarak 10 katrilyon dolar değerinde, yani tüm Dünya ekonomisinden daha değerli. NASA, 16 Psyche'nin yörüngesinde 21 ay boyunca dolaşarak, metal çekirdekli asteroitler ve gezegenlerin oluşumu hakkında bilgi edinmeyi umuyor ve bu aynı zamanda kendi gezegenimizin kökenleri hakkında da değerli bilgiler sağlayacak.

kaynaklar:

– NASA'nın Küçük Beden Veritabanı Araması

– Kaynak makale