Ay'dan Daha Yakın Bir Asteroit: Dünya'ya Yaklaşan Asteroid 2023 TK15

NASA, Dünya'ya yaklaşık 379,994 kilometre gibi inanılmaz derecede yakın, hatta Ay'dan bile daha yakın bir mesafeden geçecek olan bir asteroitle ilgili uyarı yayınladı. Asteroid 2023 TK15 olarak adlandırılan asteroitin en yakın yaklaşmasını 20 Ekim 2023'te yapması bekleniyor.

Asteroid 2023 TK15, yarı ana eksenleri Dünya'nınkinden daha büyük olan Dünya'yı geçen kayaları içeren, Dünya'ya yakın asteroitlerden oluşan Apollo grubuna aittir. Bu asteroitler, adını 1862 yılında Karl Reinmuth tarafından keşfedilen Apollo asteroitinden almıştır. NASA, gezegenimizin güvenliğini sağlamak için Dünya'ya yakın bu nesneleri özenle takip ediyor.

Bilim insanları, Asteroid 2023 TK15'i keşfetmek için NEOWISE teleskopu, Atacama Büyük Milimetre/Milimetre-altı Dizisi (ALMA) ve Catalina Gökyüzü Araştırması gibi ileri teknolojilerden yararlandı.

Uzay mekiğinden daha hızlı olan saatte yaklaşık 79,085 kilometre hızla hareket eden asteroit, halihazırda yoluna devam ediyor. Ay'ın gezegenimize olan 379,994 kilometrelik mesafesinden daha yakın olan 384,400 kilometrelik bir mesafeden Dünya'yı geçecek.

Yakın yaklaşımına rağmen, Asteroid 2023 TK15'in nispeten küçük boyutu nedeniyle tehdit oluşturmadığı değerlendiriliyor. NASA, bunun yaklaşık 130 ila 150 fit genişliğinde, yani yaklaşık olarak bir yolcu uçağı boyutunda olduğunu tahmin ediyor. Bu karşılaşma, bu asteroitin Dünya'ya Yakın Nesne (NEO) olarak ilk kez sınıflandırılmasına işaret ediyor ve NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı (JPL), bunu "muhtemelen son yakın karşılaşma" olarak adlandırarak gelecekte herhangi bir yaklaşma olmayacağını doğruladı.

İlginç bir şekilde, bu olay yakın zamanda gerçekleşen diğer birkaç asteroit uçuşunu takip ediyor. 13 Ekim'de Asteroid 2023 TC1, Asteroid 2023 TB4, Asteroid 2021 NT14, Asteroid 2023 TU5 ve Asteroid 2023 TD4 de Dünya'ya en yakın yaklaşımlarını gerçekleştirdi. Bu asteroitler boyut olarak daha büyüktü ve gezegene saatte 1.7 milyon kilometre hızla yaklaşıyordu.

Asteroitlerin potansiyel etkisi endişe konusu olmaya devam ederken, gezegenimizin güvenliğinin sağlanması için daha fazla araştırma ve izleme çabası hayati önem taşıyor.