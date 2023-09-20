Protein Evreni Atlası: Yeni Protein Ailelerinin ve Kıvrımlarının Ortaya Çıkarılması

Basel Üniversitesi ve SIB İsviçre Biyoenformatik Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, protein bilimi alanında çığır açıcı bir keşifte bulundu. Derin öğrenmenin gücünü kullanarak yüzlerce yeni protein ailesi ve hatta yeni tahmin edilen bir protein katlaması belirlediler. Bulguları prestijli dergi Nature'da yayınlandı.

Devrim niteliğindeki yapay zeka aracı AlphaFold sayesinde protein yapılarının yüksek doğrulukla tahmini gerçeğe dönüştü. Onlarca yıllık protein verileriyle eğitilen bu araç, proteinlerin şekillerine dair değerli bilgiler sağladı. Yalnızca geçen yıl, AlphaFold, deneysel yöntemlerle kapsamlı bir şekilde incelenmemiş olanlar da dahil olmak üzere şaşırtıcı 215 milyon proteini başarıyla modelledi.

Profesör Torsten Schwede ve Joana Pereira liderliğindeki araştırma ekibi, 53 milyon proteinden oluşan etkileşimli bir ağ oluşturmak için AlphaFold'un zengin protein bilgisinden yararlandı. Bu ağ içerisinde 290 yeni protein ailesi tanımladılar ve çiçek şekline benzeyen benzersiz bir protein kıvrımı keşfettiler.

Bu ağı bilim camiasının erişimine açmak için ekip, "Protein Evreni Atlası" adı verilen etkileşimli bir web kaynağı geliştirdi. Bu platform bilim adamlarının, öğrencilerin ve öğretmenlerin yapıdan fonksiyona ve evrime kadar protein çeşitliliğini keşfetmelerine olanak tanır.

Derin öğrenmeye dayalı araçlar bu keşifte çok önemli bir rol oynadı. Ekip, bu araçları kullanarak protein ağındaki yeni içgörüleri ortaya çıkarmak için yapay zekanın gücünden yararlanmayı başardı. Bu atılımın, temel araştırmalardan ilaç geliştirmeye ve protein mühendisliğine kadar çeşitli alanlar için önemli sonuçları vardır.

Araştırma ekibinin çalışması, SIB'den alınan bir hibe ile desteklendi ve bu, yapay zeka entegrasyonunun yaşam bilimi kaynaklarındaki önemini vurguladı. Bu çalışma, bilimsel araştırmalarda derin öğrenmenin ve akıllı algoritmaların dönüştürücü potansiyelinin bir kanıtıdır.

Sonuç olarak, Protein Evreni Atlası, araştırmacılara ve eğitimcilere proteinlerin gizli dünyasını keşfetmeleri için heyecan verici olanaklar sunuyor. Muazzam protein aileleri ve kıvrımları koleksiyonuyla bu kaynak, protein bilimi alanında daha fazla keşif ve ilerlemeyi kolaylaştırmayı vaat ediyor.

kaynaklar:

– Basel Üniversitesi

– SIB İsviçre Biyoinformatik Enstitüsü