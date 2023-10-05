Gezegen Oluşumu Hakkında Yeni Bilgiler: Yapı Taşları Olarak Arrokoth Höyükleri

Özet: Planetary Science Journal'da yayınlanan yakın tarihli bir çalışma, bir Kuiper Kuşağı Nesnesi olan Arrokoth'ta gezegenlerin oluşumu hakkında değerli bilgiler sağlayan on iki tümsek tespit etti. (486958) 2014 MU69 olarak da bilinen Arrokoth, şimdiye kadar bir uzay aracı tarafından keşfedilen en uzak ve ilkel nesnedir. Arrokoth'ta bulunan tümsekler yaklaşık 5 kilometre uzunluğundadır ve şekil, renk ve yansıtma gibi benzer özellikleri paylaşmaktadır. Bu tümseklerin, buzlu malzemenin nesnenin yüzeyinde yavaş yavaş birikmesiyle oluştuğuna inanılıyor.

Yeni Ufuklar misyonunun Baş Araştırmacısı Alan Stern'e göre, Arrokoth'un tümseklerinin oluşumunu anlamak, gezegensel oluşum modellerinin iyileştirilmesine yardımcı olabilir. Eğer bu tümsekler antik gezegenlerin temsili yapı taşları olarak hizmet ediyorsa, bu yapı taşlarının tercih edilen boyutu hakkında soruları gündeme getiriyor. Arrokoth'taki keşifler, Jüpiter'in Truva asteroitlerini keşfetmeyi amaçlayan Lucy uzay aracı misyonu için faydalı olabilir.

Arrokoth, Güneş Sisteminin ilk aşamalarından kalma kalıntılar olarak hizmet veren küçük buzlu cisimlerden oluşan geniş bir koleksiyon olan Kuiper Kuşağı'nın bir parçasıdır. Ana Asteroit Kuşağı'na benzer şekilde Kuiper Kuşağı da Plüton ve Charon gibi daha büyük nesnelere ev sahipliği yapıyor. Arrokoth'un benzersiz şekline ilişkin gözlemler, onun iki lobunun muhtemelen ayrı ayrı oluştuğunu ve daha sonra bir parçacık bulutu içinde yavaşça birleştiğini gösteriyor. Renk benzerliği, Arrokoth'un güneş sisteminin ilk günlerinden beri var olan ilkel bir nesne olduğu yorumunu da destekliyor.

Arrokoth'un tümsekleri gezegenimsi oluşum teorilerini anlama konusunda değerli bilgiler sağlıyor. Yaklaşan Lucy ve kuyruklu yıldız önleme misyonları, diğer el değmemiş gezegenlerdeki benzer yapıları araştıracak ve bu nesnelerin antik güneş sisteminin farklı bölgelerinde nasıl biriktiğine dair anlayışımıza katkıda bulunacak. Bilim adamları New Horizons tarafından gönderilen verileri incelemeye devam ettikçe Arrokoth'un kozmik tarihimizin gizemlerini çözmede anahtar bir nesne olarak önemi artıyor.

Tanımlar:

– Kuiper Kuşağı: Neptün'ün yörüngesinin ötesinde, Güneş Sistemi'nin oluşumundan kalan küçük buzlu cisimleri içeren bir bölge.

– Planetesimal: Boyutları genellikle kilometrelerden yüzlerce kilometreye kadar değişen gezegenlerin yapı taşı.

– Lucy uzay aracı: Jüpiter'in Truva asteroitlerini keşfetmeyi amaçlayan bir NASA misyonu.

– Truva asteroitleri: Bir gezegenle aynı yörüngeyi paylaşan, Lagrange noktaları olarak bilinen sabit konumlarda bulunan asteroitler.

- Güneş Sistemi: Güneş'in etrafında dönen gezegenler, aylar, asteroitler, kuyruklu yıldızlar ve diğer gök cisimlerinden oluşan koleksiyon.

kaynaklar:

– Gezegensel Bilim Dergisi

– Yeni Ufuklar misyonu

– Amerikan Astronomi Derneği'nin 55. Yıllık Gezegen Bilimleri Bölümü (DPS) toplantısı

– Güneybatı Araştırma Enstitüsü (SwRI)

- Hubble uzay teleskobu