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Arianespace, Ariane 6'da Intelsat için Küçük Sabit Uydu Uydusunu Fırlatacak

ByVicky Stavropoulou

Eylül 12, 2023
Arianespace, Ariane 6'da Intelsat için Küçük Sabit Uydu Uydusunu Fırlatacak

Arianespace, IS-45 uydusunu 2026 yılının ilk yarısında fırlatmak için Intelsat ile bir sözleşme imzaladı. Uydu, Ariane 6, özellikle de Ariane 64 varyantı üzerinde fırlatılacak. Bir ton ağırlığındaki IS-45 uydusu, 12 adet Ku-bant transponderden oluşan faydalı yük taşıyacak. Swissto12 tarafından Avrupa Uzay Ajansı'nın desteğiyle geliştirilen HummingSat platformunu temel alıyor.

Bu sözleşme, Arianespace'in Ekim 40'te Intelsat 507 uydusunu sabit yörüngeye yerleştirerek Intelsat için ilk fırlatmasını gerçekleştirmesinden bu yana neredeyse 1983 yıl geçti. Ancak sabit uydu pazarı o zamandan bu yana önemli ölçüde değişti. Bir zamanlar ticari fırlatma pazarının çekirdeğini oluşturan bu uydulara olan talep, alçak Dünya yörüngesindeki geniş bant takımyıldızlarının artması nedeniyle son yıllarda azaldı.

Arianespace CEO'su Stéphane Israël, talepteki bu değişime dikkat çekerek, artık daha az sabit uydu siparişi verildiğini ve bunların eskisi kadar ağır olmadığını belirtiyor. Bu düşüşe rağmen fırlatma şirketleri hala ticari sabit yörünge (GEO) pazarının önemli olduğunu düşünüyor. United Launch Alliance'ın CEO'su Tory Bruno, bu pazarın yılda yaklaşık 10 lansmanla sabit kalacağına inanıyor. SpaceX'in ticari satışlardan sorumlu başkan yardımcısı Tom Ochinero da GEO pazarının önemini vurguluyor ve GEO fırlatmalarının sona ereceği yönündeki anlatıyı reddediyor.

Ancak yöneticiler, artık lansman talebinin ana itici gücünün geniş bant takımyıldızları olduğunu kabul ediyor. Bu takımyıldızların tasarımı, sistem tamamlandıktan sonra bile eski uydular değiştirildiğinden dolayı fırlatmaların sabit bir hızda yapılmasını gerektiriyor. İsrail, GEO hâlâ mevcut olsa da takımyıldızların artık büyümenin daha güçlü motoru olduğunu belirtiyor.

kaynaklar:
– [Kaynak Makale](kaynak-makale)
– [Intelsat](https://www.intelsat.com/)
– [Arianespace](https://www.arianespace.com/)
– [Swissto12](http://swissto12.com/)
– [Avrupa Uzay Ajansı](https://www.esa.int/)

By Vicky Stavropoulou

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