Yeni Çalışma Ultra Yoğun Asteroitlerin Süper Ağır Elementler İçerebileceğini Öne Çıkarıyor

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, güneş sistemimizdeki bazı aşırı yoğun asteroitlerin, Dünya'da daha önce hiç gözlemlenmemiş süper ağır elementlerden oluşabileceğini buldu. Bu asteroitler, gezegenimizde bulunan geleneksel maddeden çok daha büyük bir yoğunluğa sahiptir ve bu da onların bileşimlerini bilim adamları için benzersiz ve ilgi çekici kılmaktadır.

Bir örnek, Mars ve Jüpiter arasındaki ana asteroit kuşağında bulunan Asteroid 33 Polyhymnia'dır. Polyhymnia'nın yoğunluğu o kadar aşırı ki, Dünya'daki hiçbir şeyle karşılaştırılamaz. Bu durum araştırmacıları kendisinin ve diğer benzer asteroitlerin, geleneksel fizik kullanılarak açıklanamayacak, keşfedilmemiş madde türlerinden oluşabileceğine inanmaya yöneltti.

Johann Rafelski ve Arizona Üniversitesi'nden meslektaşları tarafından yürütülen çalışma, kompakt ultra yoğun nesnelere (CUDO'lar) odaklandı. Bu astronomik cisimler, Dünya üzerinde doğal olarak oluşan en yoğun element olan osmiyumun kütle yoğunluğundan daha büyük bir kütle yoğunluğuna sahiptir. Araştırmacılar, Polyhymnia gibi asteroitlerin daha önce gözlemlenmemiş, atom numarası 118'in üzerinde olan elementlerden oluşabileceğini öne sürüyor.

European Physical Journal Plus'ta yayınlanmak üzere kabul edilen çalışma, atom numarası 164 civarında süper ağır elementlerin var olabileceği bir "nükleer stabilite adası" olabileceğini öne sürüyor. Atom numarası 118'in ötesindeki elementler şu anda teorik ve kararsız olsa da, bu elementlerin yoğunluğunun periyodik tablonun aşağılarına doğru daha da artması bekleniyor.

Asteroit kuşağındaki bazı asteroitlerin elde edilemeyen elementler içerdiği doğrulanırsa, bunlar madencilik misyonları için gelecekteki hedefler haline gelebilir. Şu anda kararsız veya gözlemlenemeyen süper ağır elementleri kendi güneş sistemimizden elde etme olasılığı heyecan verici bir olasılık.

Sonuç olarak, bu çalışma, güneş sistemimizin bileşimi hakkında önemli bilgiler sağlayabilecek ve gelecekteki keşifler ve kaynak çıkarımı için yeni yollar açabilecek, aşırı yoğun asteroitlerdeki süper ağır elementlerin potansiyel varlığını vurgulamaktadır.

Kaynak: Süper ağır elementler ve aşırı yoğun madde, Springer