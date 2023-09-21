Şimdiye Kadar Keşfedilen En Eski Ahşap Yapı Gelişmiş Atalara İşaret Ediyor

Arkeologlar Zambiya'daki Kalambo Şelalesi'nde çığır açıcı bir keşif yaparak şimdiye kadar bulunmuş en eski ahşap yapıyı ortaya çıkardılar ve tarihi en az 476,000 yıl öncesine dayanıyordu. Bu bulgu atalarımızın sanıldığından daha gelişmiş olduğunu gösteriyor. Bir platform, yürüyüş yolu veya yükseltilmiş konut olduğuna inanılan ahşap yapı son derece iyi korunmuştu ve iki büyük kütüğü birleştirmek için taş aletlerin kullanıldığına dair kanıtlar sergiliyordu. Kazı alanında aralarında kama ve kazma çubuğunun da bulunduğu ahşap aletlerden oluşan bir koleksiyon da keşfedildi.

Bu keşif, yapı şelalelerin yakınında kalıcı bir mesken gibi göründüğü için atalarımızın göçebe olduğu fikrine meydan okuyor. Kalıcı bir su kaynağının varlığı, akrabalarımızın kalıcı yapılar planlayıp inşa etme kabiliyetine sahip olduğunu gösteriyor. Araştırmanın baş yazarı arkeolog Larry Barham, bulgunun atalarımızın dönüştürücü yeteneklerini ve soyut düşüncelerini gösterdiğini vurguluyor. Daha önce hiç var olmayan bir şeyi yaratmak için zekalarını, hayal güçlerini ve becerilerini kullandıklarını öne sürüyor.

Kalambo Şelalesi'ndeki yüksek su seviyesinin, ahşap yapıyı yüzyıllar boyunca koruduğuna inanılıyor. Araştırmacılar tarafından kullanılan yeni bir yöntem olan lüminesans tarihleme, yapının yaşını ortaya çıkardı ve Homo sapiens'in evriminden önceye dayandığını doğruladı. Önceki ahşap yapıların tarihi yaklaşık 9,000 yıl öncesine dayanıyor ve bu keşif, ilk atalarımızın yeteneklerini anlamada büyük önem taşıyor.

Bu bulgu, atalarımızın planlama, görselleştirme ve karmaşık yapılar oluşturma yeteneği de dahil olmak üzere bilişsel yeteneklerini vurgulamaktadır. İlk insanların yetenekleri ve yaşam tarzları hakkındaki önceki varsayımlara meydan okuyor. Yapının amacını ve işlevini tam olarak anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulsa da atalarımızın ileri düzeyde düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip olduğu açıktır.

kaynaklar:

– Doğa (dergi)