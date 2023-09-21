Çalışma Bulgularına Göre İnsanlar Yarım Milyon Yıl Önce Ahşap Yapılar İnşa Ettiler

Liverpool Üniversitesi ve Aberystwyth Üniversitesi'nden araştırmacılar, insanların yarım milyon yıl önce ahşaptan yapılar inşa ettiğine dair kanıtlar keşfettiler. Ekip, Zambiya'daki Kalambo Şelalesi arkeolojik alanında, Homo sapiens'in evriminden öncesine, en az 476,000 yıl öncesine dayanan, iyi korunmuş ahşapları kazdı. Tahta üzerindeki taş alet kesikleri, ilk insanların bir yapı, muhtemelen bir platform veya bir konutun bir kısmı oluşturmak için iki büyük kütüğü şekillendirip birleştirdiğine dair kanıt sağlıyor.

Bu bulgu, Taş Devri insanlarının göçebe olduğu yönündeki yaygın görüşe meydan okuyor. Bölge, kalıcı bir su kaynağı ve bol miktarda yiyecek sağlayarak bu insanların yerleşip yapılar inşa etmelerine olanak sağladı. Ahşap yapıların keşfi, bu ilk insanların daha önce var olmayan bir şeyi yaratabilecek zekaya, hayal gücüne ve becerilere sahip olduğunu gösteriyor.

Araştırma ekibi, buluntuların yaşını belirlemek için yeni lüminesans tarihleme tekniklerini kullandı. Çevredeki kumdaki minerallerin en son ne zaman güneş ışığına maruz kaldığını analiz eden araştırmacılar, ahşabın yarım milyon yıllık bir yaşta olduğunu ortaya koymayı başardılar. Bu yeni tarihleme yönteminin, insan evrimini anlamak açısından önemli sonuçları var ve zamanda daha geriye tarihleme yapılmasına olanak tanıyor.

Kalambo Nehri üzerinde yer alan Kalambo Şelalesi alanı, Zambiya ile Tanzanya'nın Rukwa Bölgesi sınırında yer almaktadır. Arkeolojik önemi ile biliniyor ve UNESCO'nun Dünya Mirası listesine dahil edilmeye aday gösteriliyor. Son bulgular bölgenin önemini vurguluyor ve araştırmacılar buranın Birleşmiş Milletler Dünya Mirası Alanı olarak tanınmasını savunuyor.

Bu araştırma, Birleşik Krallık Sanat ve Beşeri Bilimler Araştırma Konseyi tarafından finanse edilen daha geniş “İnsanlığın Derin Kökleri” projesinin bir parçasıdır. Taş Devri'nde insan teknolojisinin nasıl geliştiğini araştırmayı amaçlamaktadır. Proje, Zambiya Ulusal Mirası Koruma Komisyonu, Livingstone Müzesi, Moto Moto Müzesi ve Lusaka'daki Ulusal Müze ile işbirliğini içeriyor. Araştırmacılar, Kalambo Şelalesi bölgesinin su dolu kumlarından daha heyecan verici keşiflerin ortaya çıkacağını öngörüyor.