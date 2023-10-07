Arkeologlar Maya Tüneli'nde "Altın Küreler" Keşfetti

Eski Maya merkezlerinde çalışan arkeologlar eşi benzeri görülmemiş bir keşif yaptılar: daha önce gizlenmiş bir tünelin içinde iki "altın küre" bulundu. Altın bir filmle sarılmış kilden yapılmış küreler, Meksika'daki Tüylü Yılan Tapınağı'nın altındaki bir yan tünelde bulundu. Tünelin duvarları da altın bir maddeyle kaplıydı; bu da araştırmacıların bu alanın kutsal bir ritüel amaca hizmet ettiğine inanmalarına yol açtı. Bazı araştırmacılar, duvarların evreni taklit edecek ve Mayalara gece gökyüzünü inceleyebilecekleri bir alan sağlayacak şekilde tasarlandığını öne sürüyor.

Özellikle Maya takviminin, güneş sistemimizdeki gezegenlerin, özellikle de iç gezegenlerin yörünge parametrelerine göre büyük ölçüde kalibre edilmiş olması dikkat çekicidir. Mayalar, Amerika'nın bilinen en eski yazılı anlatımı olan Dresden Kodeksinde gösterildiği gibi, Mars'ın yörüngesinden özellikle etkilenmişlerdi. Kodeks, Maya'nın Mars'ın gökyüzündeki hareketine göre takvimlerini takip etmesini ve tanımlamasını gösteriyor.

Altın küreler, Mayaların Kızıl Gezegen araştırmalarında önemli bir rol oynamış ve gece gökyüzünü kapsamlı bir şekilde anlamalarına yardımcı olmuş olabilir. Her ne kadar kesin amaçları hala belirsiz olsa da, bu kürelerin keşfi, Mayaların gelişmiş bilimsel bilgilerine ve gök cisimleri hakkındaki benzersiz anlayışlarına dair daha fazla kanıt sağlıyor.

kaynaklar:

– Kaynak makale: [Kaynak makalenin URL'sini girin]

– Maya uygarlığının tanımı: [Maya uygarlığının tanımını ekleyin]

– Teotihuacan'ın tanımı: [Teotihuacan'ın tanımını girin]

– Sinodik dönemin tanımı: [Sinodik dönemin tanımını girin]

– Dresden Kodeksi Tanımı: [Dresden Kodeksi tanımını giriniz]