Apollo 13 Astronot Thomas K. Mattingly 87 Yaşında Vefat Etti, Geride Sorun Çözme Mirası Bıraktı

Talihsiz Apollo 13 görevinde çok önemli bir rol oynayan seçkin bir NASA astronotu olan Thomas K. “TK” Mattingly, 87 yaşında vefat etti. Mattingly'nin yer kontrol alanındaki dikkat çekici problem çözme çabaları, mürettebatın güvenli bir şekilde geri getirilmesine yardımcı oldu. Kızamıkçığa maruz kalma nedeniyle fırlatma öncesinde görevden alınmış olmasına rağmen Dünya'ya.

Gerçek uçuşa katılamamasına rağmen, Mattingly'nin uzmanlığının, Ay'a giderken uzay aracında meydana gelen bir patlama nedeniyle çok değerli olduğu ortaya çıktı. Mattingly, bilgisinden ve yaratıcılığından yararlanarak, gücü korumak ve Dünya atmosferine başarılı bir şekilde yeniden giriş yapılmasını sağlamak için Görev Kontrol'den prosedürler tasarladı. Sonuç olarak astronotlar James Lovell, Jack Swigert ve Fred Haise bu zorlu yolculuktan sağ çıkmayı başardılar.

Mattingly'nin olağanüstü katkıları Apollo 13 misyonunun ötesine geçti. Kariyerine ABD Donanması pilotu olarak başlayarak, 1966 astronot sınıfına seçildi. Daha sonra Apollo 16 görevinde komuta modülü pilotu olarak görev yaptı ve iki Uzay Mekiği görevine komuta ederek uzayın keşfi üzerinde kalıcı bir etki bıraktı. .

Dikkat çekici hikayesi, Mattingly'yi aktör Gary Sinise'nin canlandırdığı, 1995 yapımı beğenilen film “Apollo 13”te ölümsüzleştirildi. Kendini adamışlığı, uzmanlığı ve problem çözme yetenekleri sayesinde Mattingly, uzay anlayışımızı geliştirmede ve gelecekteki uzay araştırmalarının önünü açmada önemli bir rol oynadı.

SSS:

S: Thomas K. Mattingly'nin Apollo 13 görevindeki rolü neydi?

C: Mattingly başlangıçta Apollo 13 uçuşunun komuta modülü pilotu olarak atandı ancak kızamıkçığa maruz kaldığı için yere indirildi. Ancak, gücü korumak için prosedürler tasarlayarak ve mürettebatın başarılı bir şekilde yeniden giriş yapmasını sağlayarak yer kontrolünden çok önemli bir rol oynadı.

S: Thomas K. Mattingly başka hangi görevlere katıldı?

C: Mattingly, Apollo 16 görevinde komuta modülü pilotu olarak görev yaptı ve iki Uzay Mekiği görevine komuta etti.

S: Mattingly popüler kültürde nasıl onurlandırıldı?

C: Mattingly'nin inanılmaz katkıları, 1995 yapımı “Apollo 13” filminde aktör Gary Sinise'nin karakterini canlandırmasıyla resmedildi.