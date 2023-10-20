Yeni Keşfedilen Asteroit Dünya'nın Yakından Geçecek

Son yıllarda dinozorların yok olmasının en olası nedeninin asteroit çarpması olduğu yaygın olarak kabul ediliyor. Bu yok oluş olayını açıklayan yaygın teori olan Alvarez hipotezi, yaklaşık 65 milyon yıl önce bir asteroitin Dünya'ya çarptığını ve bunun çok sayıda dinozor türünün yok olmasına yol açtığını öne sürüyor. Bu teoriyi destekleyen kanıtlar arasında, Meksika'nın Yucatan Yarımadası'nın altında yer alan ve Chicxulub krateri olarak bilinen çarpma kraterinin keşfi yer alıyor. Hipoteze göre asteroitin çarpması devasa gelgit dalgalarını tetikleyecek ve 140 km genişliğinde bir krater oluşturacaktı. Enkaz uzaya fırlatılacak, nükleer kış benzeri bir senaryoda Dünya'yı kaplayacak ve sonuçta dinozorların ölümüyle sonuçlanacaktı.

Son zamanlarda meydana gelen bir gelişmede, Dünya'ya Yakın Nesneleri (NEO'lar) izlemekten sorumlu olan NASA'nın Savunma Koordinasyon Ofisi (PDCO), bugün Dünya'nın yakınından geçmesi beklenen bir asteroite ışık tuttu. NASA'nın Dünya'ya Yakın Nesne Araştırmaları Merkezi (CNEOS) tarafından Asteroid 2023 UH olarak adlandırılan bu kayanın, 2.5 Ekim'de gezegenimize 20 milyon kilometre kadar yaklaşacağı tahmin ediliyor. Şu anda Dünya'ya yaklaşık 39,932 kilometre hızla yaklaşıyor. saatte, Kıtalararası Balistik Füzenin (ICBM) hızından biraz daha az.

Dünya'ya Yakın Asteroitler'in Apollo grubuna ait olan Asteroid 2023 UH, Dünya'nın yörüngesiyle kesişen ve yarı ana eksenleri Dünya'nınkinden daha büyük olan uzay kayaları sınıfının bir parçasıdır. Bu asteroitler, adını ilk kez 1862'larda Alman gökbilimci Karl Reinmuth tarafından keşfedilen devasa 1930 Apollo asteroitinden almıştır.

NASA, Asteroid 2023 UH'nin boyutuna ilişkin de bilgi vererek, nispeten küçük boyutundan dolayı 'Potansiyel Olarak Tehlikeli Asteroid' olarak sınıflandırılmanın yetersiz kaldığını belirtti. Genişliği 52 ila 118 feet arasında olan bu asteroit, boyut olarak bir uçakla karşılaştırılabilir.

Ek olarak, Asteroid 2023 TK15 ve Asteroid 2020 UR adlı iki asteroitin de bugün Dünya'nın yakınından geçerek Asteroid 2023 UH'ye yakın yaklaşması bekleniyor.

kaynaklar:

– Alvarez hipotezi: bilimsel fikir birliği

– Chicxulub krateri: bilimsel fikir birliği

– NASA'nın Savunma Koordinasyon Ofisi (PDCO): NASA web sitesi

– Dünyaya Yakın Nesne Çalışmaları Merkezi (CNEOS): NASA web sitesi