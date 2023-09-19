Antarktika'daki Deniz Buzunun Endişe Verici Düşüşü Küresel Isınmaya İlişkin Endişeleri Artırıyor

Uydu verileri, Antarktika'yı çevreleyen deniz buzu seviyelerinin kış mevsiminde benzeri görülmemiş bir düşük seviyeye ulaştığını ortaya çıkardı; bu, daha önce küresel ısınmanın etkilerine karşı dirençli olduğu düşünülen bir bölge için endişe verici bir eğilime işaret ediyor. Bu gelişme, rekor sıcaklıktaki okyanuslar, okyanus akıntıları ve rüzgarlarındaki değişiklikler ve El Niño fenomeni gibi faktörlerin bir kombinasyonunun muhtemelen düşüşe katkıda bulunduğunu iddia eden bilim adamlarını alarma geçirdi.

Antarktika'nın geniş buz örtüsü, Güneş'in enerjisini yansıtarak ve çevredeki suyu soğutarak Dünya'nın sıcaklığının düzenlenmesinde çok önemli bir rol oynuyor. Ancak Antarktika buzunu kaybetmeye devam ederse, Dünya'nın soğutma sistemi olmaktan çıkıp bir ısı kaynağı haline gelebilir. Antarktika Okyanusu'nun yüzeyindeki mevcut deniz buzu kaplaması 17 milyon kilometrekareden daha azdır; bu, tipik Eylül ayı ortalamasının 1.5 milyon kilometrekare altındadır ve kış buz örtüsü açısından daha önceki rekor düşük seviyelerden önemli ölçüde daha düşüktür. Kayıp buzun alanı Britanya Adaları'nın kabaca beş katı kadardır ve gezegenimizin iklimi üzerinde geniş kapsamlı sonuçlar doğurabilir.

Bilim insanları deniz buzundaki bu düşüşün Antarktika ve küresel iklim üzerindeki etkisinden endişe duyuyor. Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi'nde deniz buzunu izleyen Dr. Walter Meier, deniz buzunda önemli bir iyileşme konusunda iyimser bir bakış açısına sahip değil. Bu yılki deniz buzunun azalmasının ardındaki kesin nedenleri anlamak bir bilmece olmaya devam etse de, düşük deniz buzu seviyeleri, çok sayıda yüksek küresel ve okyanus sıcaklığı kayıtlarının damgasını vurduğu bir yılda çok önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, Antarktika'nın savunmasızlığının giderek daha belirgin hale geldiğini savunuyor.

Bilim insanları, Antarktika ve küresel iklim üzerindeki etkisini incelemenin yanı sıra, kışın buzların erimesinin ardındaki nedenleri daha iyi anlamak için araştırma ve gözlemler de yürütüyor. Alışılmadık derecede sıcak olan okyanusların, okyanus akıntılarındaki değişikliklerin ve Antarktika sıcaklıklarını etkileyen rüzgarların önemli katkıda bulunan faktörler olduğuna inanılıyor. Pasifik'te gelişen El Niño hava durumu, şu anda nispeten zayıf olmasına rağmen, deniz buzunun azaltılmasında da rol oynayabilir.

Antarktika'daki deniz buzunun azalması sadece bölge için değil aynı zamanda dünya çapındaki kıyı toplulukları için de önemli riskler oluşturuyor. Karadaki buz kaybından kaynaklanan deniz seviyelerinin yükselmesi, milyonlarca insanı tehdit eden hasar verici fırtına dalgalarına yol açabilir. Antarktika'nın buz tabakalarında meydana gelen değişiklikler, öngörülen en kötü senaryolarla uyumlu olup, küresel ısınmaya ve bunun gezegenimizin hassas ekosistemleri üzerindeki etkisine acilen çözüm bulma ihtiyacını vurgulamaktadır.

kaynaklar:

– Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi

- BBC haberleri