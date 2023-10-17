Yeni Çalışma Antarktika'nın Buz Raflarında Önemli Azalmayı Gösteriyor

ESA'nın Toplum için Dünya Gözlem Bilimi programı tarafından finanse edilen yakın tarihli bir çalışma, Antarktika'nın buz raflarının %40'ının son 25 yılda hacimde önemli bir azalma yaşadığını ortaya çıkardı. Bu endişe verici keşif, iklim değişikliğinin en güneydeki kıta üzerindeki artan etkisini vurguluyor.

Buz rafları, buzun okyanusa akışını yavaşlatan bariyer görevi görerek Antarktika'nın buzullarının dengelenmesinde çok önemli bir rol oynuyor. Ancak bu buz rafları küçüldükçe buz tabakasındaki buz kaybı oranı artıyor ve küresel deniz seviyeleri için büyük bir tehdit oluşturuyor.

Leeds Üniversitesi'nden bilim adamlarının liderliğindeki araştırma ekibi, sonuçlara ulaşmak için 100,000 uydu radar görüntüsünü analiz etti. Antarktika çevresindeki 162 buz rafından 71'inin hacminin önemli ölçüde azaldığını buldular. Toplu olarak, bu küçülen buz rafları okyanusa yaklaşık 67 trilyon ton erimiş su saldı.

Çalışma, Antarktika'nın ılık suya maruz kalan batı yarısının buz raflarında hızlı bir erozyona maruz kaldığını ortaya çıkardı. Buna karşılık, kıyı boyunca soğuk su şeridiyle korunan doğu yarısında daha az buz kaybı yaşandı.

Çalışma döneminde en fazla buz kaybına uğrayan buz rafları arasında 1.9 trilyon ton buz kaybeden Getz Buz Rafı ve 1.3 trilyon ton buz kaybeden Pine Adası Buz Rafı yer aldı. Öte yandan Amery Buz Sahanlığı, daha soğuk sularda bulunması nedeniyle 1.2 trilyon ton buz kazandı.

Araştırmacılar, buz raflarının neredeyse yarısının, kısa vadeli küçülme ve ardından yavaş yavaş yeniden büyüme beklentilerinin aksine, hiçbir iyileşme belirtisi göstermediğini keşfettiklerinde şaşırdılar. Leeds Üniversitesi'nden araştırma görevlisi Dr. Benjamin Davison, bulgular hakkında şunları söyledi: "Buz raflarının çoğu büyük ölçüde bozuldu; 48'i sadece 30 yıl içinde ilk kütlelerinin %25'undan fazlasını kaybetti. Bu, Antarktika'nın iklim ısınması nedeniyle değiştiğinin bir başka kanıtıdır."

Kutup bölgesinin izlenmesinde, Avrupa'nın Copernicus Sentinel-1 misyonu ve ESA'nın CryoSat uydusu gibi radar cihazlarıyla donatılmış uydular, bu çalışmaya veri sağlanmasında hayati bir rol oynadı. Bu uydular, bilim adamlarının buz yüksekliğindeki değişiklikleri ölçmesine ve gerçek buz hacmi değişikliklerini hesaplamasına olanak sağladı.

Bu çalışmanın sonuçları, iklim değişikliğinin etkilerini ele almak için acil küresel eylem ihtiyacını vurgulamaktadır. Antarktika'nın buz sahanlıkları azalmaya devam ettikçe, bunun küresel deniz seviyeleri ve okyanus dolaşım düzenleri açısından sonuçları felaket olabilir.

kaynaklar:

– ESA'nın Toplum için Yer Gözlem Bilimi programı

- Leeds Üniversitesi

– Science Advances dergisi