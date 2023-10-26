Antarktika Buz Levhasının Altındaki Gizli Dünyayı Keşfetmek

Bilim insanları, Antarktika'nın devasa buz tabakasının altında saklı olan antik sırları açığa çıkarmak için olağanüstü bir arayışa giriştiler. Uydu gözlemleri ve buza nüfuz eden radar sayesinde milyonlarca yıl önce var olan gizli bir dünyaya dair değerli bilgiler elde ettiler.

Doğu Antarktika'nın Wilkes Land bölgesinin geniş alanında dikkate değer bir keşif yapıldı. Antik nehirlerin şekillendirdiği geniş sırtlar ve vadiler ortaya çıkarıldı ve buzul öncesi manzaraya bir bakış sunuyor. Belçika veya Maryland eyaletiyle kıyaslanabilir bir alanı kapsayan bu olağanüstü arazinin tarihi en az 14 milyon yıl öncesine, Antarktika'nın donmasından 34 milyon yıl öncesine kadar uzanıyor.

Durham Üniversitesi'nde buzul bilimi profesörü ve araştırmanın eşbaşkanı Dr. Stewart Jamieson, bu bulguyu "geçmişin anlık bir görüntüsü" olarak tanımlıyor. Manzaranın özellikleri, antik çağlarda çok daha sıcak bir iklime işaret ediyor ve potansiyel olarak günümüz Patagonyası gibi bölgelere benziyor.

Çalışma alanının yakınında bulunan fosil kayıtları, eski palmiye ağacı polenlerine dair kanıtlar sağlarken, bir zamanlar bu çevrede yaşayan çeşitli yaban hayatı hakkında spesifik bilgiler hala sınırlıdır.

2.2 ila 3 km kalınlığındaki devasa buzun altında, Mars'ın yüzeyinden daha az anlaşılan gizemli bir kara kütlesi yatıyor. Araştırmacılar, tortu çekirdek örneklerini çıkarmak için buzun içinden sondaj yapılmasının, antik flora ve faunanın kalıntılarını keşfetmeye bir kapı açabileceğini ve Antarktika'nın evrimi hakkında daha fazla bilgi sağlayabileceğini öne sürüyor.

Bu çığır açan çalışma, en son teknolojiye sahip uydu gözlemlerini ve üst uçuşlardan toplanan buza nüfuz eden radar verilerini kullanarak, Antarktika'nın buzlu yüzeyinin altındaki önceki bulgulardan farklı olan, kendine özgü bir gömülü manzarayı ortaya çıkardı. Milyonlarca yıl boyunca bu manzara, nehirlerin akışı, tektonik aktivite ve buzullaşma gibi çeşitli jeolojik süreçlerin şekillendirdiği bir dönüşüme uğradı.

Antarktika'nın tarihi, Afrika, Avustralya, Güney Amerika ve Hindistan yarımadası gibi günümüz kıtalarını kapsayan Gondwana süper kıtasının parçalanmasıyla iç içe geçmiştir. Levha tektoniği sayesinde Antarktika yavaş yavaş bu kara kütlelerinden ayrılarak izole hale geldi ve kendine özgü jeolojik özelliklere yol açtı.

Antarktika'nın geçmişindeki daha sıcak bir dönemde, nehirler yeni ortaya çıkan arazi boyunca aktı ve sonunda diğer kara kütleleri birbirinden uzaklaşırken oluşan kıtasal bir kıyı şeridine ulaştı. Sıcaklıklar soğudukça nehirlerin yakınındaki tepelerde küçük buzullar oluştu ve buzul erozyonu yoluyla vadilerin derinleşmesine katkıda bulundu.

Dr. Jamieson, buzul buzunun genişleyerek buz ile manzara arasında soğuk bir ortam oluşturmasıyla bu antik arazinin korunmasının gerçekleştiğini açıklıyor. Şaşırtıcı bir şekilde 34 milyon yıl boyunca manzara zaman içinde donmuş halde kaldı ve çoktan geride kalmış bir döneme dair bakışları ortaya çıkardı.

SSS:

Soru: Bilim insanları Antarktika buzunun altındaki antik manzarayı nasıl keşfettiler?

C: Bilim adamları gizli manzarayı ortaya çıkarmak için uydu gözlemlerini ve buza nüfuz eden radarı kullandılar.

S: Ortaya çıkarılan buzul öncesi manzara kaç yaşında?

C: Manzara en az 14 milyon yıl öncesine dayanıyor.

Soru: Antik çağlarda daha sıcak bir iklime işaret eden kanıtlar nelerdir?

C: Çalışma alanının yakınında bulunan eski palmiye ağacı poleni, günümüz Patagonya'sına benzer bir iklime işaret ediyor.

Soru: Bölgedeki antik yaban hayatı hakkında spesifik bilgi var mı?

C: Fosil kayıtları, bir zamanlar bölgede yaşayan türün kesin olarak belirlenmesi için yeterli değil.

S: Manzarayı kaplayan buz ne kadar kalın?

C: Buzun kalınlığının 2.2 ila 3 km arasında olduğu tahmin ediliyor.

S: Tortu çekirdeği örnekleri antik flora ve fauna hakkında ne ortaya çıkarabilir?

C: Tortu örnekleri elde etmek için buzu delmek, eski bitki ve hayvan yaşamına dair kanıt sağlayabilir.

S: Manzara zaman içinde nasıl şekillendi?

C: Manzara nehirler, tektonik ve buzullaşmanın etkilediği süreçlerle gelişmiştir.

Soru: Antarktika'nın Gondwana süper kıtasıyla bağlantısı neydi?

C: Antarktika bir zamanlar Gondwana süper kıtasının bir parçasıydı; bu kıta şu anda Afrika, Avustralya, Güney Amerika, Hindistan yarımadası ve Arap Yarımadası'nı da kapsıyor.

Soru: Manzara ne kadar süre korundu?

C: Manzara muhtemelen 34 milyon yıldır şaşırtıcı bir şekilde korunmuş durumda.