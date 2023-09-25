Antarktika Deniz Buzu Rekor Düşük Seviyeye Ulaşarak İklim Değişikliğinin Etkisine İlişkin Endişeleri Artırıyor

ABD Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi'ne (NSIDC) göre Antarktika'yı çevreleyen deniz buzunun miktarı kış aylarında rekor düşük seviyelere ulaştı. Bu gelişme, iklim değişikliğinin güney kutup bölgesindeki hızlandırıcı etkileri konusunda bilim insanları arasında endişelere yol açtı. Deniz buzu kaplamasındaki azalma, üremek ve yavrularını büyütmek için buza bağımlı olan penguenler gibi hayvanlar için korkunç sonuçlar doğurabilir. Ayrıca beyaz buzun uzaya yansıttığı güneş ışığının azalması da küresel ısınmaya katkıda bulunuyor.

10 Eylül'de, Antarktika deniz buzu miktarı 16.96 milyon kilometrekare ile zirveye ulaştı; bu, uydu kayıtlarının başladığı 1979'dan bu yana en düşük kış maksimumuydu. Bu, 1'da kırılan bir önceki kış rekoruna kıyasla yaklaşık 1986 milyon kilometrekarelik bir azalmayı temsil ediyor. bilim adamı Walt Meier bunu "ekstrem rekorların kırıldığı bir yıl" olarak tanımladı.

Geçtiğimiz on yılda deniz buzunun hızla bozulmasıyla Kuzey Kutbu iklim değişikliğinden ciddi etkiler almış olsa da, Antarktika deniz buzunun üzerindeki etkiler o kadar kesin değil. Ancak bölgedeki son dönemdeki rekor düşük koşullara doğru yaşanan değişim, bilim insanları arasında iklim değişikliğinin nihayet Antarktika'da da kendini gösterebileceği yönündeki endişeleri artırdı.

Communications Earth and Environment dergisinde bu ayın başlarında yayınlanan bir araştırma, büyük ölçüde insan kaynaklı sera gazı emisyonlarından kaynaklanan artan okyanus sıcaklıklarının, 2016'dan bu yana deniz buzu seviyelerindeki düşüşe katkıda bulunduğunu ileri sürdü. Bu bulgu, sera gazı emisyonlarını azaltma ihtiyacıyla örtüşüyor. Dünyanın kırılgan ekosistemlerini ve donmuş bölgelerini korumak için gaz emisyonları.

Antarktika'daki bu rekor düşük deniz buzu seviyelerinin etkilerini tam olarak anlamak için daha fazla analiz ve araştırmaya ihtiyaç var, ancak iklim değişikliğini hafifletmek ve gezegen üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak için önlemlerin alınması hayati önem taşıyor.

kaynaklar:

- Reuters