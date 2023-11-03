Durdurulamayan Erime: Yükselen Deniz Seviyesinin Korkunç Sonuçları

Nature Climate Change dergisinde yayınlanan çığır açıcı bir çalışma, küresel deniz seviyeleri hakkındaki endişe verici gerçeği ortaya çıkardı. "Yirmi birinci yüzyılda Batı Antarktika buz tabakasının erimesinde gelecekte kaçınılmaz artış" başlıklı araştırma, Batı Antarktika buz tabakasının geri döndürülemez durumunu vurguluyor ve en iyi ısınma durumu ne olursa olsun, önümüzdeki on yıllarda erimenin hızlı bir şekilde hızlanacağını öngörüyor senaryolar.

Britanya Antarktika Araştırması'nda okyanus modelleyicisi olan baş araştırmacı Kaitlin Naughten, bu erimenin korkunç sonuçlarını vurguladı. Dünyanın dört bir yanındaki kıyı toplulukları ya savunmalarını güçlendirme ihtiyacıyla karşı karşıya kalacak ya da ne yazık ki deniz seviyesindeki yükseliş nedeniyle terk edilmeyi düşünecek.

Şimdiye kadar bilim insanları, Antarktika'daki erimenin doğrusal olarak mı ilerleyeceği yoksa erimenin hızlanmasına yol açan "devrilme noktaları" mı yaşanacağını tartışıyorlardı. Bu çalışma, hayati buz raflarının parçalanması nedeniyle zaten önemli bir devrilme noktasını aşmış olabileceğimizi öne sürerek kademeli bir düşüş fikrini ortadan kaldırıyor.

Okyanusun üzerinde duran devasa buz kütleleri olan buz rafları, Antarktika buz tabakalarına çok önemli destek sağlıyor. Levhaların suya akışını engelleyerek kıtadaki buzun dengesini korurlar. Ancak bu raflar eridikçe tabakalar nispeten daha sıcak olan okyanus suyuna battıkça hızlı bozulmaya karşı savunmasız hale geliyor.

Bu çalışmanın gösterdiği gibi, Batı Antarktika buz tabakasının tamamen erimesinin sonuçları, küresel deniz seviyelerinde beş metrelik şaşırtıcı bir artışla sonuçlanacaktır.

Ne yazık ki Antarktika'dan gelen bu açıklama münferit bir olay değil. Bu yılın başlarında kıta, 7.5'den bu yana yaklaşık 1997 trilyon tonluk net kayıpla, deniz buzunda rekor düzeyde bir düşüş yaşadı. Geçtiğimiz altı yılda deniz buzundaki düşüş, önceki dönemde gözlemlenen minimal değişikliklerle keskin bir tezat oluşturarak eşi görülmemiş bir düşüş yaşadı. üç buçuk yıl.

Batı Antarktika buz tabakasının kaderi belirlenmiş gibi görünse de, deniz seviyelerinin yükselmesine katkıda bulunan tek şey bu değil. Bir diğer önemli kaynak olan Grönland buz tabakasının da onarılamaz olduğu değerlendiriliyor. Tamamen erimesinin küresel deniz seviyelerini yedi metre kadar şaşırtıcı bir şekilde yükselteceği öngörülüyor. Üstelik 28 ile 1997 yılları arasında dünya çapında 2017 trilyon ton buz kaybı kaydedildi.

Şu anda 267 milyondan fazla insanın deniz seviyesinden iki metreden daha az yükseklikteki bölgelerde yaşadığı göz önüne alındığında, yükselen deniz seviyelerinin sonuçları felakettir. Nature Communications'da yayınlanan "Yeni yükseklik verileri, deniz seviyesinin yükselmesine ve kıyı taşkınlarına karşı küresel hassasiyete ilişkin üçlü tahminler" başlıklı bir araştırma, yüzyılın ortasına gelindiğinde, Antarktika'daki istikrarsızlık nedeniyle yıllık sel olaylarına karşı 300 milyona kadar insanın savunmasızlıkla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarıyor. 2100 yılına gelindiğinde bu sayı şaşırtıcı bir şekilde 480 milyona yükselebilir.

Isınan gezegenimizin yörüngesiyle yüzleşirken, kapitalistlerin yönlendirdiği iklim değişikliğinin sonuçlarının yüz milyonlarca insanın yerinden edilmesiyle sonuçlanacağı açıkça ortaya çıkıyor. Karl Marx'ın egemen kapitalist sınıfa yönelik eleştirisi bugün daha da dokunaklı hale geliyor; çünkü sistem, dünya genelindeki geniş nüfuslar için suyun üstünde bir gelecek şeklindeki en temel vaadi bile korumaktan aciz olduğunu kanıtlıyor.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

1. Batı Antarktika buz tabakası nedir?

Batı Antarktika buz tabakası, Antarktika'yı kaplayan iki büyük buz tabakasından biridir. Karada duran devasa bir buz kütlesidir.

2. Buz rafları nedir?

Buz rafları, Antarktika'yı çevreleyen okyanusta yüzen büyük buz kütleleridir. Buzun kıtadan suya akışını önlemede çok önemli bir rol oynuyorlar.

3. Buz raflarının erimesi deniz seviyelerinin yükselmesine nasıl katkıda bulunuyor?

Buz rafları eridiğinde karadaki buz tabakalarının okyanusa daha hızlı akmasını sağlar. Bu hızlanan akış, küresel deniz seviyelerinin artmasına neden oluyor.

4. Batı Antarktika buz tabakasının tamamen erimesinin etkisi nedir?

Eğer Batı Antarktika buz tabakası tamamen eriyecek olsaydı, bu durum küresel deniz seviyelerinde beş metrelik muazzam bir artışa yol açacaktı.

5. Yükselen deniz seviyelerine katkıda bulunan başka faktörler var mı?

Evet, Batı Antarktika buz tabakasının yanı sıra, Grönland buz tabakası da yükselen deniz seviyelerinin bir diğer önemli kaynağıdır. Tamamen erimesi küresel deniz seviyelerini yedi metre yükseltebilir.

6. Yükselen deniz seviyeleri nedeniyle kaç kişi risk altında?

Şu anda 267 milyondan fazla insan deniz seviyesinden iki metreden daha alçak bölgelerde yaşıyor. Yüzyılın ortasına gelindiğinde 300 milyon kadar insan yıllık sel olaylarına karşı savunmasızlıkla karşı karşıya kalabilir; bu sayı 480 yılında 2100 milyona çıkabilir.