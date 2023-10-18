Araştırma, Antarktika Buz Sahanlığının Endişe Verici Bir Hızla Hacmini Kaybettiğini Gösteriyor

Uydu verilerini kullanan yeni bir çalışma, Antarktika'nın yüzen buz raflarının %40'ının hacminin son 25 yılda önemli ölçüde azaldığını ortaya çıkardı. Antarktika'nın buz rafları, kıtadaki buzulların dengelenmesinde ve okyanusa akışının yavaşlatılmasında çok önemli bir rol oynuyor. Ancak buz kaybı sadece yüzen sahanlıklarla sınırlı değil, aynı zamanda kıtanın kendisinden artan buzul akışını da içeriyor. Bulgular, durumu "çifte sorun" olarak tanımlayan araştırmacılar arasında endişelere yol açtı.

Hakemli Science Advances dergisinde yayınlanan çalışma, 100,000'den 162'e kadar Antarktika çevresindeki 1997 buz rafını analiz etmek için 2021 uydu radar görüntüsünden yararlandı. Bu buz raflarından 71'inin hacminde önemli bir azalma yaşandığını ve yaklaşık 67 trilyon buzun serbest kaldığını gösterdi. metrik ton erimiş tatlı su okyanusa döküldü.

Bu tatlı su akışı, kutupların yakınındaki yüzey suyu yoğunluğunu azaltarak, aşağı doğru akışı sınırlayarak ve derin su oluşumunu önleyerek küresel dolaşım düzenlerini potansiyel olarak etkileyebilir. Buz kaybı kıta boyunca eşit bir şekilde dağılmıyor; sıcak suyun buz raflarını aşağıdan aşındırması nedeniyle en önemli kayıplar Antarktika'nın batı yakasında yaşanıyor.

Kıtanın güneybatı köşesindeki Getz Buz Sahanlığı ve Thwaites “Kıyamet” Buzulu'na komşu olan Pine Adası Buz Sahanlığı özellikle büyük kayıplara uğradı. Öte yandan doğu yakasının soğuk sularındaki Amery Buz Sahanlığı da çalışma döneminde buz kazandı.

Çalışmanın bulguları, ısınan iklim buz raflarının yıpranmasına katkıda bulunmaya devam ederken, devam eden iklim değişikliğine dair daha fazla kanıt sağlıyor. Bu hızlanan kayıplar, iklim değişikliğini hafifletmek ve Antarktika'nın hassas ekosistemini korumak için acil küresel eylem ihtiyacını vurguluyor.

Kaynaklar: Science Advances, Avrupa Uzay Ajansı