Unutulmaz Bir Görüntü: Kuzey Amerika Üzerinde Halkalı Güneş Tutulması

14 Ekim 2023'teki son halkalı güneş tutulması, Dünya'daki gökyüzüne bakanlar için nefes kesici bir manzara sundu. NASA'nın Dünya Gözlemevi, olayın büyüleyici bir uydu görüntüsünü yakaladı ve Ay, Güneş'i kısmen kaplarken Kuzey Amerika üzerindeki gölgeyi vurguladı.

Ay, Güneş'in önünden geçtiğinde halkalı tutulma meydana gelir, ancak Dünya'ya olan uzaklığı, Ay'ın Güneş'i tamamen kapatmasını engeller. Bu olay sırasında Ay, apoji olarak bilinen, Dünya'ya en uzak mesafede veya yakınındadır. Bu, Ay'ın gökyüzünde daha küçük görünmesine neden olur ve Güneş'in kenarlarının görünür kalmasına izin vererek, "ateş halkası" olarak adlandırılan çarpıcı bir kırmızı-turuncu halka oluşturur.

Halkalı tutulma Oregon'da yaklaşık sabah 9:13'te başladı ve Nevada, Utah, Arizona, Colorado, New Mexico, Teksas ve Meksika Körfezi boyunca ilerledi. Bununla birlikte NASA, 8 Nisan 2024'te Teksas'tan Maine'e kadar bir tam güneş tutulması görüleceğinin altını çizerek, gökyüzü gözlemcilerinin deneyimlemesi için çok daha önemli bir gök olayı sağlayacak.

Güneş tutulmasının çarpıcı görüntüsü, NASA'nın Derin Uzay İklim Gözlemevi'ndeki EPIC (Dünya Polikromatik Görüntüleme Kamerası) görüntüleyicisi tarafından yakalandı. Derin Uzay İklim Gözlemevi, NASA, Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) ve ABD Hava Kuvvetleri arasındaki ortak bir çabadır.

Güneş tutulmasına tanık olmak, çevremizde meydana gelen olağanüstü gök olaylarını hatırlatan dikkat çekici bir olaydır. Kuzey Amerika üzerindeki halkalı güneş tutulmasını gösteren bu uydu görüntüsü, evrenimizin güzelliğine ve ihtişamına kısa bir bakış sunuyor.

kaynaklar:

– Resim Kredisi: NASA Dünya Gözlemevi