Yeni Çalışma, Doğal Kaya Ayrışmasının Karbon Döngüsündeki Rolünün Anlaşılmasını Zorluyor

Oxford Üniversitesi tarafından yakın zamanda yürütülen bir araştırma, doğal kayaların hava etkisiyle aşınmasının bir karbondioksit (CO2) yutağı görevi gördüğü yönündeki yaygın inanışı çürüttü. Araştırma, kaya ayrışmasının aslında volkanik emisyonlarla karşılaştırılabilecek önemli bir CO2 kaynağı olabileceğini öne sürüyor.

Jeolojik karbon döngüsünde kayalar, eski bitki ve hayvan kalıntıları şeklinde önemli miktarda karbon içerir. Bu kayalar, kimyasal ayrışma yoluyla CO2'yi emebilir, yanardağlardan gelen sürekli emisyonları dengeleyebilir ve Dünya'nın sıcaklığının düzenlenmesinde hayati bir rol oynayabilir.

Çalışma, kayaların atmosfere CO2 saldığı ek bir süreci de ölçtü. Bu süreç, bir zamanlar antik deniz tabanlarında oluşan ve organik karbonla birlikte gömülen kayaların yeniden yüzeye çıkması, karbonun oksijen ve suya maruz kalması ve CO2 salınımına yol açmasıyla meydana geliyor. Bu, ayrışmaya uğrayan kayaların yalnızca bir CO2 yutağı olduğu yönündeki önceki anlayışa meydan okuyor.

Kayalardaki organik karbondan CO2 salınımının ölçülmesi zorlu olmuştur. Ancak bu çalışmadaki araştırmacılar, kayalardaki organik karbon oksijenle reaksiyona girdiğinde suya salınan bir iz element olan renyum kullandılar. Nehir suyundaki renyum seviyelerini ölçerek CO2 salınımını ölçebildiler.

Çalışma, konsantre CO2 salınımına sahip alanların öncelikle tortul kayaların açığa çıktığı, yüksek yükselme oranlarına sahip dağ sıralarında bulunduğunu buldu. Kayaların aşınmasından kaynaklanan küresel CO2 salınımının yıllık 68 megaton karbon olduğu tahmin ediliyor; bu, volkanlardan kaynaklanan CO2 emisyonlarıyla kıyaslanabilir.

Kayaların aşınmasından kaynaklanan CO2 emisyonları, insan kaynaklı emisyonlarla karşılaştırıldığında nispeten küçük olsa da, bu doğal süreçleri anlamak, karbon bütçesini doğru bir şekilde tahmin etmek ve yönetmek için çok önemlidir. Gelecekteki araştırmalar, insan kaynaklı iklim değişikliğinin ve erozyondaki değişikliklerin kayaların aşınmasından kaynaklanan CO2'nin doğal salınımını nasıl artırabileceğine odaklanacak.

kaynaklar:

– Oxford Üniversitesi Araştırması: Nature dergisi

– Oxford Üniversitesi Yer Bilimleri Bölümü

– ROC-CO2 araştırma projesi