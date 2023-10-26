Antarktika'nın Buzul Altı Manzarasının Gizli Tarihi Ortaya Çıktı

Durham Üniversitesi tarafından yürütülen çığır açıcı yeni bir çalışma, geniş Doğu Antarktika buz tabakasının altında gizlenmiş, nehir şeklinde eski bir manzarayı ortaya çıkardı. Araştırmacılar, uydu verilerini ve radyo yankı sondaj tekniklerini kullanarak Antarktika'nın geçmişini araştırarak buz tabakasının tarihine ve iklim değişikliğine verdiği tepkiye ışık tuttu.

32,000 kilometrekarelik geniş bir alanı kaplayan bu yeni keşfedilen manzara, 14 milyon yıl önce nehirlerin bölgeyi şekillendirdiği döneme bir bakış sunuyor. Dikkat çekici bir şekilde, Doğu Antarktika buzunun ilk oluşumundan yaklaşık 34 milyon yıl öncesine dayanıyor. Manzara, boyut olarak Kuzey Galler, Birleşik Krallık'ta bulunanlarla karşılaştırılabilir vadiler ve sırtlardan oluşuyor; bu, buzun yaklaşmasıyla büyük ölçüde dokunulmadan kaldığı için, çalışılan alanda uzun süreli sıcaklık stabilitesi olduğunu gösteriyor.

Araştırmanın baş yazarı Profesör Stewart Jamieson, bu gizli manzaranın buz akışını düzenlemede ve iklim değişikliğine yanıt vermede önemli rolünü vurguluyor. Sınırlı bilgimiz açısından Doğu Antarktika Buz Tabakasının altındaki gizemli toprakları Mars'ın yüzeyine benzetiyor.

Bu önemli keşif, sıcak dönemlerde buz tabakasının geri çekilmesine rağmen bu bölgenin oldukça istikrarlı kaldığını ortaya çıkardığı için iklim bilimi açısından önemli sonuçlar doğuruyor. Bu bilgi, buz tabakasının mevcut ve gelecekteki iklim ısınmasına nasıl tepki vereceğini tahmin etmek açısından kritik öneme sahiptir.

Araştırmanın ortak yazarlarından Newcastle Üniversitesi'nden Profesör Neil Ross, bulguyu yıllardır "göz önünde saklanmış" olarak tanımlıyor. Doğu Antarktika Buz Tabakasının erken ve uzun vadeli geçmişinin yanı sıra gelecekteki iklim değişikliklerine olası tepkisine dair değerli bilgiler sunuyor.

Bu buluş, aynı araştırma ekibi ve işbirlikçilerinin, Antarktika buzunun altındaki gizli dağ sıralarını, kanyon sistemlerini ve gölleri ortaya çıkaran önceki çalışmalarına dayanıyor. Bu buz altı manzaralarının ortaya çıkarılmasında uydu görüntülerinin ve radyo yankı sondajının oynadığı önemli rolün altını çiziyor.

En önemlisi, bu keşif, Doğu Antarktika Buz Levhası'nın altında gizlenmiş daha keşfedilmemiş manzaraların olasılığına işaret ediyor. Profesör Jamieson, araştırmalardaki boşlukları doldurmak ve buz tabakasının ve altındaki manzaranın zaman içinde nasıl geliştiğine dair anlayışımızı derinleştirmek için bu gizli arazide devam eden araştırmaların devam ettiğini doğruluyor.

Birleşik Krallık Araştırma ve Yenilik Doğal Çevre Araştırma Konseyi (NERC), ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) ve NASA gibi kuruluşlar, veri toplama ve araştırma için gerekli finansmanı sağlayarak bu çalışmanın desteklenmesinde hayati bir rol oynadılar.

Antarktika'nın derinliklerinden elde edilen bulgular, Dünya'nın iklim tarihinin kilidini açmaya devam ediyor ve geçmiş ve gelecekteki zorluklara dair değerli bilgiler sunuyor. Bir zamanlar buzun altından akan kadim nehirler, değişen dünyayı anlama ve ona hitap etme konusunda bize yol gösteriyor.

FAQ

Durham Üniversitesi'nin araştırması Antarktika hakkında neyi ortaya çıkardı?

Durham Üniversitesi tarafından yürütülen çalışma, Doğu Antarktika buz tabakasının altına gizlenmiş, nehir şeklinde eski bir manzarayı ortaya çıkardı. 32,000 kilometrekarelik bir alana yayılan manzara, nehirlerin bölgeyi 14 milyon yıl önce şekillendirdiğini, buz tabakasının ilk oluşumundan yaklaşık 34 milyon yıl öncesine dayandığını gösteriyor.

Bu keşif iklim bilimi açısından ne anlama geliyor?

Antarktika'daki antik buzul altı manzarasının keşfi, sıcak dönemlerde buz tabakasının geri çekilmesine rağmen bölgenin geçmişteki istikrarı hakkında fikir veriyor. Bu bilgi, buz tabakasının devam eden ve gelecekteki iklim ısınmasına nasıl tepki verebileceğini tahmin etmek için çok önemlidir.

Doğu Antarktika Buz Levhası'nın altındaki bu gizli manzaranın önemi nedir?

Gizli manzara, buz akışının düzenlenmesinde ve buz tabakasının iklim değişikliğine tepkisinin anlaşılmasında çok önemli bir rol oynuyor. Doğu Antarktika Buz Tabakasının erken ve uzun vadeli tarihi ve gelecekteki iklim değişikliklerine potansiyel tepkisi hakkında değerli bilgiler sunuyor.

Çalışma nasıl yapıldı?

Çalışma, Doğu Antarktika buz tabakasının altındaki gizli manzarayı analiz etmek için uydu verilerini ve radyo yankı sondaj tekniklerini kullandı. Bu, araştırmacıların antik nehir şeklindeki manzarayı ortaya çıkarmasına ve Antarktika'nın buzul altı manzaralarına dair fikir edinmesine olanak sağladı.