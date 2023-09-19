Basit Hayvanlarda Antik Beyin Hücresi Öncüllerinin Keşfi

İspanya ve Almanya'dan araştırmacılar, placozoa adı verilen basit hayvanlarda, beyin hücrelerimizin yapı taşlarının milyarlarca yıl önce ortaya çıkmış olabileceğini öne süren büyüleyici bir keşifte bulundular. Kum tanesine benzeyen minik canlılar olan Placozoanlar, çeşitli hücre türlerinden oluşan, organları olmayan ilkel organizmalardır. Yaklaşık 800 milyon yıl önce denizlerin sıcak sığlıklarında yaşıyor, mikrop ve alglerle besleniyorlardı.

Genomik Düzenleme Merkezi'nden hücre biyoloğu Sebastián Najle liderliğindeki araştırmacılar, plakozoanlarda daha karmaşık organizmalarda bulunan nöronlarla dikkate değer benzerlikler sergileyen özel hücreler buldu. Peptiderjik hücreler olarak bilinen bu hücreler, tıpkı diğer hayvanlardaki nöronların yaptığı gibi, plakozoanların davranışlarını koordine etmek için peptit sinyalleri salgılar. Plakozo hücreleri tam olarak gelişmiş nöronlar olmasa da, önemli bir evrimsel basamak görevi görüyorlar.

Ekip, genetik analiz ve mikroskobik tarama yoluyla plakozoanlarda 14 farklı türde peptit hücresi tanımladı. Hücreler kendi nöronlarımızla aynı genlerin bazılarını paylaşıyor ancak elektrik sinyallerini almak ve üretmek için gerekli bazı özel bileşenlerden yoksun. Bunun yerine, çeşitli hayvan hücresi türlerinde yaygın olan kimyasal mesajları almak için GPCR adı verilen reseptör proteinlerini kullanırlar.

İlginçtir ki, bu peptit salgılayan hücreler plakozoanlarda yüksek oranda korunmuştur ancak süngerler ve taraklı denizanaları gibi diğer erken hayvanlarda yoktur. Bu, peptid salgılayan hücrelerin evriminin, diğer nöron benzeri hücrelerin gelişiminden önce olduğunu göstermektedir. Araştırmacılar ayrıca nöronların evrimsel kökenleri hakkında ilgi çekici sorular da ortaya koyuyorlar. Nöronlar bir kez evrimleşip sonra farklılaştı mı, yoksa paralel olarak birçok kez mi evrimleştiler?

Hücrelerin zaman içinde nasıl evrimleştiğini ve değiştiğini anlamak, yaşamın evrim öyküsünü çözmek için çok önemlidir. Placozoanlar, ktenoforlar ve süngerler gibi diğer geleneksel olmayan model hayvanlarla birlikte, bilim adamlarının yeni yeni ortaya çıkarmaya başladıkları büyüleyici sırlara sahiptir.

Kaynak: Hücre