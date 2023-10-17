Minerallerle Yaşayan Mikroplar Dünya Tarihine İlişkin İpuçları Tutabilir

Bilim insanları, metanojenler adı verilen eski mikroorganizmalar hakkında, Dünya tarihine ışık tutabilecek büyüleyici bir keşifte bulundu. Metanojenler enerji için güneş ışığını kullanmayan ve oksijene duyarlı benzersiz organizmalardır. Enerjilerini çevrelerindeki kayaları ve mineralleri parçalayarak, metan üreterek elde ederler.

Yaklaşık 2.4 milyar yıl önce Dünya atmosferindeki metanın azalması ve oksijenin artması bilim adamlarını yıllarca şaşırttı. Araştırmanın ortak yazarı Eric Boyd, bunun metanojen popülasyonlarındaki azalmayla aynı zamana denk geldiğini açıklıyor. Bir teori, metanojenlerin diğer organizmalardan gelen kaynaklar için artan rekabetle karşı karşıya kaldığını ve bunun da sayılarının azalmasına neden olduğunu öne sürüyor. Başka bir teori, volkanik desenlerdeki değişikliklerin, metanojenlerin hayatta kalması için gerekli olan mevcut nikelin azalmasına yol açtığını öne sürüyor.

Ancak son araştırmalar nikele bağımlı metanojenlerin önceden inanıldığından çok daha düşük miktarda nikelle hayatta kalabildiğini buldu. Bu mikroorganizmalar nikeli kendi içlerinde depolayıp biriktirme yeteneğine sahip olup, nikelin az olduğu ortamlarda bile hayatta kalmalarını sağlar.

Bu süreci anlamak için Boyd'un ekibi değişen miktarlarda nikel içeren metanojenler yetiştirdi ve bunların tepkisini gözlemledi. Üretilen metan miktarını ölçerek metanojenlerin büyüme ve hayatta kalma oranlarını tahmin ettiler. Spektroskopik teknikleri kullanarak hücrelerde depolanan nikel miktarını belirleyebildiler.

Bu çalışmanın sonuçları bilimsel alanın ötesine uzanmaktadır. Boyd, bu biyomadencilik sürecinin daha derinlemesine anlaşılmasının, çevresel etkisi daha az olan madencilik teknolojilerinin geliştirilmesine yol açabileceğine inanıyor. Araştırmanın üç temel yönünü vurguluyor: Hücrelerin nikeli minerallerden elde edebildiğinin keşfi, metanojenlerin düşük nikel konsantrasyonlarıyla gelişebilme yeteneği ve gelecekte kullanmak üzere biriktirme kapasitesi.

Bu araştırma, yaşamın Dünya'da nasıl ortaya çıktığına dair bilgiler sağlamanın yanı sıra, diğer yaşam formları için yaşanabilir bir ortam yaratılmasına ilişkin ipuçları da sunuyor. Metanojenlerin hayatta kalmasının gizemlerini çözen bilim insanları, gezegenimizin antik tarihini anlamaya bir adım daha yaklaştılar.

Kaynak: Bu makale aşağıdaki [kaynak](URL)'daki bilgilere dayanmaktadır.