Bilim İnsanları Afrika'da Yaklaşık Yarım Milyon Yıllık Ahşap Yapılar Keşfediyor

Nature dergisinde yakın zamanda yayınlanan bir araştırma, Afrika'da yaklaşık yarım milyon yıllık ahşap yapıların keşfedildiğini ortaya koyuyor. Bu bulgu, yapısal ahşap işçiliğinin tarihsel kaydını önemli ölçüde geriye itiyor; zira daha önce en eski örnekler bir Britanya gölünün kenarındaki 9,000 yıllık platformlardı.

Kütükler, uluslararası bir bilim insanı ekibi tarafından Zambiya'daki Kalambo Şelalesi yakınlarında ortaya çıkarıldı. Bu kütüklerin çentikli ve sivri uçlu olduğu görüldü, bu da kasıtlı insan işçiliğini akla getiriyor. Organik malzemenin zamanla bozulması nedeniyle eski ahşap ürünler son derece nadir olduğundan, bu önemli bir bulgudur.

Araştırmacılar, Afrika'daki ilk insanların, mızrak ve kazma sopaları gibi aletlerin yanı sıra, platformlar veya yürüyüş yolları gibi daha iddialı yaratımlar için ahşabı kullandıklarına inanıyor. Ancak bu ahşap yapıların kesin amacı bilinmiyor.

Ahşap eserlerin yaşı, kuvars tanelerinde hapsolmuş enerjiyi ölçen yeni tarihleme teknikleri kullanılarak belirlendi. Araştırmacılar nesnelerin üç farklı çağa ait olduğunu buldu: 487,000 yıl önce, 390,000 yıl önce ve 324,000 yıl önce. Bu bulgular, insanların binlerce nesil boyunca nehir kıyısında yaşadığını veya periyodik olarak nehire geri döndüğünü gösteriyor.

Bu antik ahşap yapıların keşfi, ilk atalarımızın becerileri ve yetenekleri hakkında değerli bilgiler sağlıyor. Baltalar ve kazıma aletleriyle kütüklerin şekillendirilmesinde gösterilen kasıtlı işçilik, ahşap işleme yeteneklerinin gelişmişliğini vurguluyor.

Bilim insanları, bu eserleri yüksek çözünürlüklü fotoğraflar aracılığıyla koruyarak, ilk atalarımızın kullandığı işçilik yöntemlerini inceleyip yorumlayabildiler. Bu keşif yalnızca insanlık tarihi hakkındaki bilgimizi genişletmekle kalmıyor, aynı zamanda gelecekteki araştırmalar için antik eserleri belgelemenin ve korumanın önemini de vurguluyor.

kaynaklar:

– https://www.nature.com/articles/s41586-021-03625-5

– Reading Üniversitesi

– Liverpool Üniversitesi