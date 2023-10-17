Uluslararası Uzay İstasyonundan Yakalanan Halkalı Güneş Tutulması

Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) bulunan NASA astronotu Jasmin Moghbeli, yakın zamanda halkalı bir güneş tutulmasını belgeledi. Halkalı tutulma, Ay'ın Güneş'i tamamen kapatmaması ve halka olarak bilinen görünür bir halka bırakması durumunda meydana gelir. Bu, bilim adamlarına Güneş'in koronasını incelemek için nadir bir fırsat sağlıyor.

Tutulma sırasında Moghbeli, Ay'ın Güneş'in önünden geçerek gölgesini veya gölgesini oluşturduğunu ve Dünya yüzeyinin bir kısmını kısmen kararttığını gösteren bir fotoğraf çekti. Görüntü, ISS'nin ABD-Kanada sınırının 260 mil üzerinde yükseldiği ve güneye, Teksas'a doğru işaret ettiği sırada çekildi.

Moghbeli, Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ve Roscosmos'tan diğer astronotlarla birlikte Mürettebat-27 misyonunun bir parçası olarak 7 Ağustos'ta ISS'ye geldi. Tutulmayı, ISS'deki gök olaylarını fotoğraflamaya özgü bir dizi benzersiz zorluğu kullanarak yakaladı.

ISS, Dünya'nın yörüngesinde yüksek bir hızda dönüyor ve güneş tutulmaları gibi olayları doğru bir şekilde yakalamak için hassas hesaplamalar ve zamanlama gerektiriyor. Bu teknik özellikler, uzaydan bilimsel belgelemenin önemini vurgulayarak araştırmacıların gök olaylarının karmaşıklıklarını incelemelerine ve anlamalarına olanak tanıyor.

Genel olarak Moghbeli'nin fotoğrafı, halkalı güneş tutulmasına ilişkin dikkate değer bir görüntü sunarak gök olaylarını Uluslararası Uzay İstasyonu'nun görüş noktasından gözlemlemenin güzelliğini ve bilimsel önemini ortaya koyuyor.

kaynaklar:

– Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS): Uzay araştırmalarında uluslararası işbirliği için bir araştırma laboratuvarı ve uzay limanı olarak hizmet veren, Dünya çevresinde yörüngede bulunan bir uzay aracı.

– NASA: Amerika Birleşik Devletleri Federal Hükümeti'nin sivil uzay programı ve havacılık araştırmalarından sorumlu bağımsız kurumu.

– Halkalı güneş tutulması: Ay'ın Güneş'i tamamen kapatmadığı ve halka adı verilen parlak bir halka bıraktığı güneş tutulması.

– NASA astronotu Jasmin Moghbeli: Halkalı güneş tutulmasını ISS'den yakalayan bir astronot.

– ESA (Avrupa Uzay Ajansı): Uzay araştırmaları ve çalışmalarına odaklanan hükümetlerarası bir kuruluş.

– JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency): Uydu fırlatmaları ve ileri düzey görevler de dahil olmak üzere havacılık faaliyetlerinden sorumlu Japon kurumu.

– Roscosmos: Uzay aracı ve uzay istasyonlarının geliştirilmesi ve işletilmesi de dahil olmak üzere, uzay faaliyetlerinden sorumlu Rus devlet kurumu.

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