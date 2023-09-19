Yeni Yöntem, Plastikleri Sabun ve Deterjanlarda Kullanılan Değerli Yüzey Aktif Maddelere Dönüştürüyor

Virginia Tech'ten araştırmacılar, plastikleri sabun, deterjan ve daha fazlasının üretiminde kullanılan yüzey aktif maddeler adı verilen değerli kimyasallara dönüştürmek için çığır açan bir yöntem geliştirdiler. Bu yöntem, geleneksel plastik geri dönüşümüne karlı ve çevre dostu bir alternatif sağlayabilir.

Bu keşfin anahtarı, polietilen plastikler ile sabunun kimyasal öncüsü olan yağ asitleri arasındaki moleküler benzerlikte yatmaktadır. Her iki malzeme de uzun karbon zincirlerinden oluşur, ancak yağ asitleri zincirin sonunda ek bir atom grubuna sahiptir. Bu benzerliğe dayanarak araştırmacılar, polietileni yağ asitlerine dönüştürmenin ve sonuçta sabun üretmenin mümkün olması gerektiğini öne sürdüler.

Uzun polietilen zincirlerini verimli bir şekilde daha kısa zincirlere ayırmak için araştırma ekibi benzersiz bir sıcaklık değişimli termoliz işlemi geliştirdi. Bu işlem, plastiğin özel olarak inşa edilmiş bir reaktörde yüksek sıcaklıkta ısıtılmasını ve ardından hızla soğutulmasını içeriyordu. Termolizin ardından araştırmacılar mum olarak da bilinen "kısa zincirli polietilen" elde etti.

Bir sonraki adım, mumları sabuna dönüştürmek için sabunlaştırma da dahil olmak üzere birkaç önemli adım daha eklemekti. Araştırma ekibi, hesaplamalı modelleme ve ekonomik analiz konusunda uzmanlaşmış uzmanların yardımıyla ileri dönüşüm sürecini geliştirdi. Nihai sonuç, dünyanın plastikten yapılan ilk sabunuydu.

Özellikle, bu ileri dönüşüm yönteminin hem polietilene hem de yaygın olarak kullanılan başka bir plastik olan polipropilene uygulanabilmesi dikkat çekicidir. Bu plastikler ambalaj, yiyecek kapları ve kumaşlar gibi çeşitli günlük tüketici ürünlerinde bulunur. Bu ileri dönüşüm tekniğinin önemli bir avantajı, hem polietileni hem de polipropileni aynı anda işleyebilmesi ve bu plastiklerin ayrı ayrı sınıflandırılması ihtiyacını ortadan kaldırabilmesidir.

Üstelik yöntemin basit gereksinimleri var: plastik ve ısı. Balmumlarını yağ asitlerine ve sabuna dönüştürmek için ek bileşenlere ihtiyaç duyulurken, plastiğin ilk dönüşümü basittir. Bu, bu ileri dönüşüm yöntemini endüstriyel uygulamalar için kolayca uyarlanabilir ve potansiyel olarak ölçeklenebilir hale getirir.

Araştırma Science dergisinde yayınlandı ve karmaşık prosedürlere veya yeni katalizörlere ihtiyaç duymadan plastik ileri dönüşümü için yeni bir rota ortaya koyuyor. Bu yenilikçi yaklaşım, ileri dönüşüm prosedürleri için gelecekteki yaratıcı tasarımlara ilham verme potansiyeline sahiptir.